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Вот таких я и имела в виду: Наталья Абола ответила на обвинения со стороны нацактивистов (18+)

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 13:57

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LETA

На прошлой неделе мы писали о том, что известная латвийская телеведущая, продюсер и политик Наталья Абола была приглашена в эфир LTV7, чтобы вместе с другими "русскими" легендами Латвийского телевидения провести последний выпуск новостей на русском языке.

Абола на своей странице в Facebook прокомментировала это событие так: «31-го декабря в эфир на ЛТВ7 выйдет ПОСЛЕДНИЙ выпуск Новостей на русском языке. Прекращение вещания на русском языке в эфире ОБЩЕСТВЕННОГО телевидения вполне логично в свете активизации русофобских действий агрессивного национального меньшинства».

На этот комментарий очень обиделись нацактивисты. Они усмотрели в словах Аболы оскорбление - посчитали, что она назвала латышей - нацменьшинством. На эту тему гудели соцсети, а "Неаткарига" даже взяла комментарии у политологов - должна ли Абола извиниться перед латышами за свои слова?

На это телеведущая ответила в комментарии на press.lv:

"Может быть, сначала извинятся вот такие представители титульной нации? Именно их я имела в виду, когда писала свой пост – агрессивное меньшинство внутри нации, а не вся нация в целом.
«Lukasenko belta
Kā tev kuce nav kauna Latviešus nosaukt okupantu vārdos? Tu pati krievu vecene, kas bojā Latviešiem dzīvi, vēl virināsi savu smirdīgo muti! Ej izvemies, tad virinis savu muti, bļe goda vārds vārds zb, šie krievu kremļa pakalpiņi, vēl kontrolēs, kas ir jādara, utt! Lasaties uz savu sapņu zemi Krievijā. Muti šī krievu vecene virinās, davai man sejā pasaki, ko komentāros vari dirst?»
Не надо интерпретировать мой текст с точки зрения, выгодной агрессивному национальному меньшинству", - написала она.

Переведем цитату из комментария Аболы. Кто-то под именем "Лукашенко белта", написал в адрес Аболы следующее: "Как тебе, с*ке, не стыдно называть латышей словами оккупантов? Ты, русская старуха, которая портит жизнь латышам, еще будешь разевать свой вонючий рот! Иди проблюйся, а потом рот вымой, б** слово чести збс, эти русские кремлевские приспешники, еще будут контролировать, что нужно делать и т.д.! Валите в свою страну грез, в Россию. Эта русская старуха еще рот открывает, давай, скажи мне в лицо, что только в комментариях можешь нас**ть?". 

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