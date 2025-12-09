Вот так экономия! На компенсации 300 работникам СГД потратят миллионы евро

Как сообщает LSM, Кабинет министров 9 декабря согласился перераспределить эти средства внутри бюджета СГД, чтобы обеспечить финансирование выходных пособий. До конца года служба намерена уволить примерно 300 человек в рамках программы по сокращению государственного сектора.

Согласно документам Минфина, перераспределение денег связано с необходимостью выполнить план экономии на 2026 год, предусматривающий ликвидацию примерно 400 должностей к концу 2025 года. Около 300 сотрудников будут сокращены с компенсациями, размер которых по закону составляет от одной до четырёх средних месячных зарплат.

Общая потребность в финансировании выходных пособий составляет 2,46 млн евро. Поскольку эта сумма не была заложена в текущем бюджете, часть денег нашли внутри самой службы, а недостающие 819 тысяч евро поступят из бюджетов других учреждений, подчинённых Минфину, а также из средств, предусмотренных на основные функции СГД.

Если разделить 2,46 млн евро на примерно 300 увольняемых работников, получается, что средний размер выплаты составляет около 8200 евро. Однако конкретная сумма для каждого сотрудника будет зависеть от его стажа и зарплаты.

Кабинет премьер-министра Эвики Силиньи («Новое Единство») поставил цель уменьшить государственные расходы минимум на 450 млн евро за три года — по 150 млн каждый год. В рамках этой политики бюджет СГД на 2026 год сокращён на 10%, а количество сотрудников — на 13,2%, сообщила руководитель службы Байба Шмите-Роке.