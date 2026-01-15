Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

© Lsm.lv 15 января, 2026 17:53

Важно 0 комментариев

LETA

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

После собрания старший по дому Андрис Виксе рассказал, что жители обсудили также вопрос обеспечения охраны и установки ограждения вокруг здания. По информации домоуправа, по крайней мере до заключения строительного эксперта о состоянии дома жители не должны самостоятельно обеспечивать и оплачивать охрану здания.

Окончательное заключение строительного эксперта о здании на улице Баускас может быть готово до конца этого месяца, сообщил Виксе:

«Строительный эксперт работает каждый день. Мы также поддерживаем с ним связь. Он сообщил нам свой план действий, и он постоянно дополняется. Сегодня работал с подъемником, вчера — с другим оборудованием. Сейчас осматривает дом снаружи».

Виксе также сообщил, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы у жителей не возникли дополнительные расходы, в том числе за электроэнергию и газ в доме, в котором невозможно находиться. «Gaso» уже сообщала, что счетов за поставку газа с января не будет.

Владельцы квартир пока не планируют полностью расторгнуть договор с управляющей компанией, а также не планируют требовать от домуправа вернуть жильцам накопленные деньги.

Часть жителей сомневаются по поводу восстановления дома и затрат

Настроения жителей дома разнятся. Некоторые владельцы квартир считают, что нет смысла ремонтировать дом, так как это будет очень дорого. Лучше было бы, если бы вместо пострадавших квартир были предоставлены новые.

«У нас 74 квартиры стоят при температуре минус 20 градусов. От всех этих квартир ничего не останется. Что можно ожидать от того, что 74 квартиры стоят при температуре ниже нуля? Ремонт каждой квартиры обойдется в 20 000 евро, нет никаких экономических оснований для восстановления этого дома», — сказал один из владельцев квартир.

«Квартира застрахована, я уже получила деньги от банка, и поэтому для меня даже выгоднее, чтобы все сносили, и я получила другую квартиру», – добавила еще одна жительница здания.

У одной из жительниц дома, Татьяны, квартира находится на четвертом этаже. Она рассказала, что квартира была недавно отремонтирована, и теперь придется все начинать сначала. Также большие проблемы ей доставляет то, что в поврежденном доме остался ее слуховой аппарат.

«Только этот стресс, у меня очень сильный стресс, и еще возраст… Мне 70 лет. Конечно, в 70 лет начинать все сначала… К тому же, мы только что отремонтировали свою квартиру, все сделали, обновили мебель, полы, двери, окна, заменили всю сантехнику и электропроводку. Но для меня самым ужасным было то, [что внутри остались] слуховые аппараты».

На данный момент Рижская социальная служба получила 74 заявления о предоставлении кризисного пособия. Пособие предоставлено 67 домохозяйствам, выплачено более 73 тысяч евро. В шести случаях в пособии было отказано, поскольку его запросили и владелец квартиры, и арендатор. В этом случае пособие выплатили только арендатору, который фактически проживал в квартире.

Следующее собрание владельцев квартир запланировано на 30 января. Владельцы квартир надеются, что к тому времени будет завершена экспертиза здания и установлен объем ущерба и возможные дальнейшие шаги.

 

