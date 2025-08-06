Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Восемь месяцев без «клубнички»: запрет на ароматизированные e‑сигареты изменил рынок, но не привычки

tv3.lv 6 августа, 2025 10:57

Бизнес 0 комментариев

Прошло восемь месяцев с тех пор, как в Латвии вступил в силу запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет. Цель нововведения — защита молодёжи и снижение никотиновой зависимости. Однако, как признают и эксперты, и сами курильщики, привычки остались прежними, а рынок попросту ушёл в тень.

Сразу после вступления запрета в силу предприниматели нашли способ его обойти: ароматизаторы начали продаваться отдельно, под видом «пищевых добавок». Теперь, приобретая электронную сигарету, покупатель может сам дополнить её привычным вкусом.

«Мы изучаем влияние этих “пищевых ароматизаторов”, но на данный момент нет уверенности, что их безопасно вдыхать. Есть только исследования, где они используются как добавка к пище, не при нагревании и не при ингаляции», — поясняет Санита Лаздиня, представитель Минздрава.

По словам многих пользователей, изменения не повлияли на их повседневные привычки. Никотинозависимые либо продолжают пользоваться вейпами с добавленными ароматизаторами, либо возвращаются к обычным сигаретам. «Стал курить реже, но не из-за здоровья, а из-за цен», — признаётся один из опрошенных. Некоторые жалуются на отсутствие пропорций на упаковке и опасаются, что новые “домашние смеси” могут оказаться даже вреднее.

Между тем представители отрасли сообщают об обвальном падении легальных продаж и росте нелегального рынка. По данным Ассоциации безтабачных продуктов, за первые три месяца после запрета бюджет недополучил около 1,5 млн евро из-за невыплаченного акциза и НДС.

«Контроль остался только над теми, кто работает легально, а все остальные чувствуют себя вполне вольготно», — говорит представитель компании Vapify.
«Запрет породил не защиту, а хаос», — резюмируют в Nord Snus. По их словам, молодёжь, ради которой и вводились ограничения, теперь просто заказывает продукцию из других стран или ищет её в социальных сетях.

В Министерстве здравоохранения с таким подходом не согласны. По словам С. Лаздини, табачная политика должна формироваться независимо от коммерческих интересов. «Задача бизнеса в том, чтобы вы продолжали покупать. Наша — чтобы вы задумались о здоровье», — подчёркивает она.

Проверки уже показали: из 146 протестированных образцов только половина соответствовала требованиям. Остальные продавать запрещено. А с 10 июня за незаконную торговлю электронными сигаретами и никотиновыми подушечками, даже в небольших объёмах, введена уголовная ответственность.

В Минздраве не исключают: чтобы ограничения действительно заработали, аналогичные правила должны быть приняты во всей Европе. Иначе нелегальный трафик между странами не остановить.
 
 

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

