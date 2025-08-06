Восемь месяцев без «клубнички»: запрет на ароматизированные e‑сигареты изменил рынок, но не привычки

Сразу после вступления запрета в силу предприниматели нашли способ его обойти: ароматизаторы начали продаваться отдельно, под видом «пищевых добавок». Теперь, приобретая электронную сигарету, покупатель может сам дополнить её привычным вкусом.

«Мы изучаем влияние этих “пищевых ароматизаторов”, но на данный момент нет уверенности, что их безопасно вдыхать. Есть только исследования, где они используются как добавка к пище, не при нагревании и не при ингаляции», — поясняет Санита Лаздиня, представитель Минздрава.

По словам многих пользователей, изменения не повлияли на их повседневные привычки. Никотинозависимые либо продолжают пользоваться вейпами с добавленными ароматизаторами, либо возвращаются к обычным сигаретам. «Стал курить реже, но не из-за здоровья, а из-за цен», — признаётся один из опрошенных. Некоторые жалуются на отсутствие пропорций на упаковке и опасаются, что новые “домашние смеси” могут оказаться даже вреднее.

Между тем представители отрасли сообщают об обвальном падении легальных продаж и росте нелегального рынка. По данным Ассоциации безтабачных продуктов, за первые три месяца после запрета бюджет недополучил около 1,5 млн евро из-за невыплаченного акциза и НДС.

«Контроль остался только над теми, кто работает легально, а все остальные чувствуют себя вполне вольготно», — говорит представитель компании Vapify.

«Запрет породил не защиту, а хаос», — резюмируют в Nord Snus. По их словам, молодёжь, ради которой и вводились ограничения, теперь просто заказывает продукцию из других стран или ищет её в социальных сетях.

В Министерстве здравоохранения с таким подходом не согласны. По словам С. Лаздини, табачная политика должна формироваться независимо от коммерческих интересов. «Задача бизнеса в том, чтобы вы продолжали покупать. Наша — чтобы вы задумались о здоровье», — подчёркивает она.

Проверки уже показали: из 146 протестированных образцов только половина соответствовала требованиям. Остальные продавать запрещено. А с 10 июня за незаконную торговлю электронными сигаретами и никотиновыми подушечками, даже в небольших объёмах, введена уголовная ответственность.

В Минздраве не исключают: чтобы ограничения действительно заработали, аналогичные правила должны быть приняты во всей Европе. Иначе нелегальный трафик между странами не остановить.







