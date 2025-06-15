Водителей не перевоспитать иначе? Систему штрафных пунктов за нарушения ПДД хотят ужесточить

До сих пор за пользование телефоном за рулем полагался один штрафной пункт, а по новым правилам было бы два пункта. То же самое касается недостаточной глубины протектора шин - был один пункт, теперь станет два (конечно, если правила примут).

Пока не дают штрафных пунктов за превышение скорости от 11 до 20 км/ч, а если правила примут, то за это будет полагаться один пункт. Число пунктов за превышение скорости от 21 до 30 км/ч планируется удвоить (был один, станет два), от 31 до 40 км/ч - увеличить на один пункт (три вместо двух).

Если новые правила примут, увеличится и число пунктов за нарушение при обгоне. Например, за обгон на регулируемых перекрестках будут присваивать не один, а три пункта, за обгон на железнодорожных переездах - три пункта вместо нынешних двух.

За нарушения, касающиеся железной дороги, число пунктов тоже увеличат: если водитель не уступит дорогу приближающемуся поезду, будут давать шесть пунктов вместо четырех, как и за заезд на железнодорожный переезд при горящем запрещающем сигнале светофора.

А вот за езду без пройденного техосмотра, согласно проекту новых правил, как и за отсутствие страховки OCTA, полагается один пункт.

Минсообщения информировало агентство LETA о том, что поправки разработаны, чтобы способствовать ответственному поведению водителей транспортных средств и культуре безопасного вождения.

Замдиректора департамента услуг общественного транспорта Минсообщения и эксперт по безопасному движению Янис Калниньш поясняет, что существующая система штрафных пунктов в Латвии известна уже более 20 лет, но все еще встречаются водители, регулярно и грубо нарушающие нормы ПДД.

"Чтобы уменьшить риски в дорожном движении и обратить внимание таких водителей на то, чтобы они обдумывали свои поступки и совершенные нарушения, министерство пересмотрело число пунктов за отдельные нарушения, увеличив его в случае именно тех, которые представляют наибольшую опасность", - заявил он.