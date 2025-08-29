Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

Во время российских учений «Запад» страны Балтии проведут свои учения

Редакция PRESS 29 августа, 2025 15:52

Мир 0 комментариев

В то же время, когда Россия и ее союзник Беларусь будут проводить учения "Запад" в сентябре, в странах Балтии и Польше будут тренироваться около 40 тыс. военнослужащих, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Раймундас Вайкшнорас.

"У нас есть собственные национальные учения, проводимые совместно с нашими союзниками, и, согласно тому, что запланировано на сегодня, у стран Балтии плюс Польша будет больше частей, больше человеческих ресурсов и иных возможностей, чем мы видим через разведывательные платформы (об учениях "Запад" - BNS)", - сказал генерал в пятницу радио LRT.

"У нас только в региональном масштабе - в Литве, Латвии, Эстонии и Польше - будет около 40 тыс. военнослужащих. Везде - не только на суше, но и на море и в воздухе", - сказал он.

Между тем в Беларуси, по данным разведки, в учениях "Запад" примут участие около 8 тыс. военнослужащих, а в общей сложности - до 30 тыс.

По словам главнокомандующего литовской армией, численности сил и средств в регионе достаточно на случай провокаций, хотя они маловероятны.

Ранее Вайкшнорас заявил, что в ответ на учения "Запад" литовская армия повысит свою боеготовность в августе и сентябре.

Кроме того, воздушное пространство на части границы с Беларусью уже закрыто.

Россия и некоторые аналитики утверждают, что в учениях "Запад" 2021 года, состоявшихся всего за несколько месяцев до начала наступления Москвы на Украину, приняли участие около 200 тыс. военнослужащих. Литовская разведка тогда называла меньшую цифру - около 60 тыс. военнослужащих.

Учения "Запад" проводятся каждые два года начиная с 2009 года, за исключением 2023 года. Британская разведка указала, что вероятной причиной отмены учений стала нехватка личного состава и техники в российской армии, а также нежелание российского руководства подвергаться критике за регулярные показательные маневры во время войны в Украине.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:30 29.08.2025
Латвийский театр покорил Германию спектаклем про Алана Тьюринга
Bitnews.lv 1 час назад
Мэр Риги раскритиковал департамент за срыв решения по зерновым перевозкам
Bitnews.lv 1 час назад
Tallink не вернётся в Ригу весной 2026 года
Bitnews.lv 1 час назад
Пьешь лимонад и энергетики? Можешь облысеть!
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС: пора распространить санкции на дипломатов РФ
Sfera.lv 2 часа назад
Швеция: «сирота казанская»…
Sfera.lv 4 часа назад
Молдавия: выборы — это важно
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: приглашают на праздник в Каугури
Sfera.lv 1 день назад

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать
Загрузка

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Читать

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Читать

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Читать

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Читать

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Читать

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Читать