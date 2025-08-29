Во время российских учений «Запад» страны Балтии проведут свои учения

"У нас есть собственные национальные учения, проводимые совместно с нашими союзниками, и, согласно тому, что запланировано на сегодня, у стран Балтии плюс Польша будет больше частей, больше человеческих ресурсов и иных возможностей, чем мы видим через разведывательные платформы (об учениях "Запад" - BNS)", - сказал генерал в пятницу радио LRT.

"У нас только в региональном масштабе - в Литве, Латвии, Эстонии и Польше - будет около 40 тыс. военнослужащих. Везде - не только на суше, но и на море и в воздухе", - сказал он.

Между тем в Беларуси, по данным разведки, в учениях "Запад" примут участие около 8 тыс. военнослужащих, а в общей сложности - до 30 тыс.

По словам главнокомандующего литовской армией, численности сил и средств в регионе достаточно на случай провокаций, хотя они маловероятны.

Ранее Вайкшнорас заявил, что в ответ на учения "Запад" литовская армия повысит свою боеготовность в августе и сентябре.

Кроме того, воздушное пространство на части границы с Беларусью уже закрыто.

Россия и некоторые аналитики утверждают, что в учениях "Запад" 2021 года, состоявшихся всего за несколько месяцев до начала наступления Москвы на Украину, приняли участие около 200 тыс. военнослужащих. Литовская разведка тогда называла меньшую цифру - около 60 тыс. военнослужащих.

Учения "Запад" проводятся каждые два года начиная с 2009 года, за исключением 2023 года. Британская разведка указала, что вероятной причиной отмены учений стала нехватка личного состава и техники в российской армии, а также нежелание российского руководства подвергаться критике за регулярные показательные маневры во время войны в Украине.