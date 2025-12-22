В Москве погиб начальник управления Генштаба: подрыв автомобиля

«Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее СМИ и СКР сообщали о том, что в результате подрыва автомобиля на Ясеневой улице неизвестный мужчина получил ранения. Телеграм-каналы выдвигали версию, что это генерал Сарваров.

СКР возбудил дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — говорится в пресс-релизе комитета.

Украина официально не комментировала гибель генерала.

Телеграм-таблоиды Shot и Baza утром сообщали, что на улице Ясеневой был взрыв в автомобиле Kia Sorento, находившемуся на парковке у жилого дома. Издание РБК писало, что 56-летний пострадавший оказался заблокирован в автомобиле, но позже был спасен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что Сарваров скончался.

Что известно о Сарварове

Сарваров в 1990 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, позже учился в Военной академии бронетанковых войск им. Малиновского и Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

Как пишет газета «Коммерсант», после окончания академии он продолжил службу в главном оперативном управлении Генштаба и управлении оперативной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации. С 2016 года генерал занимал должность начальника управления.

По данным издания, Сарваров участвовал в боевых действиях в Чечне, в 2015-2016 годах «выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии».

В мае 2024 года указом президента России ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Покушения на генералов

Это не первое покушение на высокопоставленного российского военного с начала войны России против Украины.

17 декабря 2024 года возле жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

В октябре СКР завершил расследование в отношении четырех фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб генерал Кириллов, — Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. По версии следствия, по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство было установлено на электросамокате, который оставили у подъезда дома, в котором жил Кириллов.

24 июля 2024 года во дворе дома на улице Синявинской в Москве произошел взрыв под джипом Toyota Land Cruiser Prado, пострадали владелец автомобиля — офицер ГРУ Минобороны России — и его жена. Они выжили, военному оторвало ступни ног, его фамилию власти не называли.

Обвиняемый в подрыве — 30-летний житель Волгоградской области Евгений Серебряков — уехал в Турцию, был выдан России и после ареста частично признал вину. Он говорил, что таким способом хотел «остановить войну».

Как утверждало следствие, работая аналитиком в банке, Серебряков начал писать блогерам из Украины, предлагая список российских военных с их анкетными данными, «чтобы помочь ВСУ».

По данным «Коммерсанта», на Серебрякова вышел «куратор», пообещавший гражданство Украины и деньги за то, чтобы тот взорвал в Москве следователя СКР. Позже Серебряков поменял цель, выбрав сотрудника ГРУ, писала газета. 20 ноября суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. Для покушения на высокопоставленного военного снова был использован автомобиль. Volkswagen Golf был взорван на улице Нестерова.

27 ноября 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Игната Кузина, признав его виновным в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик.

По версии российских следователей, по заданию, полученному из Украины, Кузин с сентября 2023 года вел наблюдение за квартирой в Балашихе, в которой жил генерал, арендовав соседнюю квартиру. Затем он приобрел автомобиль и припарковал его у подъезда, установив в салоне самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения. Неустановленный соучастник, как сообщала российская прокуратура, дистанционно привел СВУ в действие, когда Москалик выходил из подъезда. Генерал погиб на месте.