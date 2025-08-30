Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 30. Августа Завтра: Alvis, Jolanta, Samanta
Доступность

Во Львове убили бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия

© BBC 30 августа, 2025 15:07

Важно 0 комментариев

Около полудня в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Пострадавший — бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий — скончался до приезда врачей.

«Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», — написал президент Украины Владимир Зеленский вскоре после появления первых сообщений об убийстве.
По данным источников украинских СМИ, на месте найдено семь гильз. Стрелок, по предварительным данным, выглядел как курьер сервиса доставки. Он подъехал на электрическом велосипеде к 54-летнему Парубию, выстрелил и уехал.

«Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения в конце 80-х, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности», — сказал председатель Вехровной рады Руслан Стефанчук.

Андрей Парубий родился в Червонограде Львовской области.

Еще в студенческие годы он начал заниматься общественно-политической деятельностью: в 1988 году стал соучредителем и возглавил одну из первых в Украине молодежных патриотических организаций — «Наследие».

Члены «Наследия» занимались восстановлением могил воинов Украинской постанческой армии (в России признана экстремистской и запрещена), собирали воспоминания еще живых повстанцев, охраняли антисоветские митинги во Львове.

В 1990 году он принял участие в выборах в местные советы, а через год стал одним из основателей радикально националистической Социал-национальной партии Украины, в 2004 году переименованной во Всеукраинское объединение «Свобода».

В конце того года многие активисты этой организации приобщились к событиям «Оранжевой революции» в Киеве. Парубий, на тот момент — зампредседателя Львовского областного совета — стал комендантом одной из ключевых точек тех событий — «Украинского дома».

В январе 2005 года Андрей Парубий с группой соратников вышел из состава «Свободы».

На внеочередных выборах в парламент 2007 года Парубий занял 80 место в списке Блока «Наша Украина — Народная самооборона» и впервые был избран в Верховную Раду.

Во время Евромайдана в 2014 году Парубий фактически стал комендантом палаточного лагеря и руководителем отряда Самообороны Майдана.

В феврале того же года он был назначен секретарем Совета Национальной безопасности Украины. Этот пост он занимал до августа 2014 года.

С 2016 по 2019 год Парубий был спикером Верховной рады.

С 2019 года Парубий был депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность».

(Фото - Wikimedia.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:00 30.08.2025
Евробаскет-2025: шьют необычную баскетбольную форму, надеются на рекорд
Sfera.lv 4 часа назад
Треть родителей Латвии копит на образование детей
Bitnews.lv 4 часа назад
С 1 сентября иностранцы обязаны регистрироваться на eta.gov.lv
Bitnews.lv 5 часов назад
Где самая тёплая вода в Риге?
Bitnews.lv 5 часов назад
Суд признал тарифы Трампа незаконными но оставил их до октября
Bitnews.lv 5 часов назад
Эстония: что меняется в школе
Sfera.lv 10 часов назад
Литва: служить бы рад…
Sfera.lv 10 часов назад
Эстония: киногородок за 16 миллионов
Sfera.lv 2 дня назад

Беспредел в Екабпилсе: девочку ударили по лицу, подростки сняли видео и поделились с друзьями

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Жестокость среди подростков, увы, нередкое явление. Об одном таком случае сообщила программа Degpunktā: толпа тинейджеров собралась, чтобы заснять видео, как одна девочка бьёт другую по лицу, а потом этот ролик молодёжь стала рассылать друг другу.

Жестокость среди подростков, увы, нередкое явление. Об одном таком случае сообщила программа Degpunktā: толпа тинейджеров собралась, чтобы заснять видео, как одна девочка бьёт другую по лицу, а потом этот ролик молодёжь стала рассылать друг другу.

Читать
Загрузка

«Риге остро необходимы столбики»: в соцсетях предлагают бороться с теми, кто паркуется неправильно

Важно 17:43

Важно 0 комментариев

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Читать

Зивтиньш: мы снова катимся в канаву, дальше ехать некуда

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Читать

«Свободу курам!» В Риге около 250 человек участвовали в шествии против содержания несушек в клетках

Новости Латвии 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

В шествии, организованном обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, приняло участие около 250 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В шествии, организованном обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, приняло участие около 250 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать

«Хосам! Не сдавайся! Возглавь партию!» Петерис Апинис обратился к министру с открытым письмом

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com врач, общественный деятель и бывший глава Минздрава Петерис Апинис обратился с открытым письмом к своему коллеге, где высказал всё, что думает о деятельности нынешнего министра здравоохранения. Предоставим ему слово.

На портале pietiek.com врач, общественный деятель и бывший глава Минздрава Петерис Апинис обратился с открытым письмом к своему коллеге, где высказал всё, что думает о деятельности нынешнего министра здравоохранения. Предоставим ему слово.

Читать

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Мир 14:42

Мир 0 комментариев

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Читать