Во Львове убили бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия

«Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», — написал президент Украины Владимир Зеленский вскоре после появления первых сообщений об убийстве.

По данным источников украинских СМИ, на месте найдено семь гильз. Стрелок, по предварительным данным, выглядел как курьер сервиса доставки. Он подъехал на электрическом велосипеде к 54-летнему Парубию, выстрелил и уехал.

«Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения в конце 80-х, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности», — сказал председатель Вехровной рады Руслан Стефанчук.

Андрей Парубий родился в Червонограде Львовской области.

Еще в студенческие годы он начал заниматься общественно-политической деятельностью: в 1988 году стал соучредителем и возглавил одну из первых в Украине молодежных патриотических организаций — «Наследие».

Члены «Наследия» занимались восстановлением могил воинов Украинской постанческой армии (в России признана экстремистской и запрещена), собирали воспоминания еще живых повстанцев, охраняли антисоветские митинги во Львове.

В 1990 году он принял участие в выборах в местные советы, а через год стал одним из основателей радикально националистической Социал-национальной партии Украины, в 2004 году переименованной во Всеукраинское объединение «Свобода».

В конце того года многие активисты этой организации приобщились к событиям «Оранжевой революции» в Киеве. Парубий, на тот момент — зампредседателя Львовского областного совета — стал комендантом одной из ключевых точек тех событий — «Украинского дома».

В январе 2005 года Андрей Парубий с группой соратников вышел из состава «Свободы».

На внеочередных выборах в парламент 2007 года Парубий занял 80 место в списке Блока «Наша Украина — Народная самооборона» и впервые был избран в Верховную Раду.

Во время Евромайдана в 2014 году Парубий фактически стал комендантом палаточного лагеря и руководителем отряда Самообороны Майдана.

В феврале того же года он был назначен секретарем Совета Национальной безопасности Украины. Этот пост он занимал до августа 2014 года.

С 2016 по 2019 год Парубий был спикером Верховной рады.

С 2019 года Парубий был депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность».

(Фото - Wikimedia.)