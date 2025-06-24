Во Франции расстреляна деревенская свадьба: невеста погибла накануне первой брачной ночи

В настоящее время ведется розыск с участием десятков полицейских и вертолета в поисках неизвестного числа подозреваемых, которым удалось скрыться.

Французские СМИ сообщают, что насилие может быть связано с расправой на почве наркобизнеса.

Власти возбудили расследование по факту убийства и покушения на убийство.

Около 4:30 (2:30 по Гринвичу) в воскресенье 27-летняя невеста и 25-летний жених покидали свадебную вечеринку в сельском клубе, когда неизвестные напали на них и открыли огонь, сообщает агентство AFP.

Первоначальные сообщения говорили, что один из нападавших был сбит автомобилем пары, но прокурор Авиньона Флоранс Гальтье сообщила, что подозреваемый был ранен «в перестрелке».

По словам прокурора, выжившие нападавших, которые прибыли на автомобиле, после стрельбы скрылись пешком. По данным полиции, в момент нападения в зале находилось 28 человек. В результате инцидента одна женщина получила легкие ранения.

Зал был забронирован в марте «для свадьбы людьми, которые не проживают в коммуне», сообщил мэр Дидье Перелло. «Я возмущен, — добавил он. — Мы находимся недалеко от городов, которые я не буду называть, где, к сожалению, мы уже сталкивались с подобными вещами».

50-летний владелец ресторана Гийом Молинас сказал, что боится, что это нападение с летальным исходом «запятнает репутацию» деревни с населением около 1000 человек.

«Последний серьезный инцидент в деревне произошел 125 лет назад», — приводит его слова AFP, не давая дополнительных подробностей.