ВМФ Франции задержал танкер «теневого флота» России

Судно уже находится под санкциями Великобритании и Евросоюза. По информации MarineTraffic, на которую ссылается Reuters, Boracay 20 сентября вышел из российского порта Приморск, прошёл Балтику, обогнул Данию, затем Ла-Манш и направился к Атлантике.

Французский военный корабль взял танкер под наблюдение у северо-западного побережья страны. После этого судно неожиданно изменило курс и приблизилось к французскому берегу, встав на якорь в районе Сен-Назера.

Как уточнили ВМС Франции, расследование связано с тем, что экипаж не смог подтвердить национальную принадлежность судна и проигнорировал распоряжения военных. Прокурор Бреста подтвердил, что по этим фактам возбуждено официальное следствие.