Вместо 15 человек в камере будет 2: расформируют устаревшую тюрьму Латвии

© LETA 14 ноября, 2025 10:39

Новости Латвии 0 комментариев

С открытием новой тюрьмы в Лиепае будет закрыт ряд устаревших тюрем. Среди них - Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы в Даугавпилсе, где 780 заключенных содержатся в камерах, не соответствующих стандартам современных тюрем.

Устаревшая инфраструктура не может гарантировать безопасность, приватность и соблюдение требований гигиены.

Гривская тюрьма уже готовится к переменам, и само здание больше не понадобится Министерству юстиции.

Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы расположен в старом здании, построенном в XIX веке. Это оборонительное сооружение когда-то предназначалось для защиты от наполеоновской армии, но после восстановления независимости Латвии было преобразовано в тюрьму с камерами.

Последняя внутренняя реновация была проведена менее 10 лет назад. Коридор, ведущий к тюремным камерам, зарешечен.

Камеры большие - в среднем в них содержатся 15 человек. Из-за этого возникают проблемы в отношениях, регулярные конфликты, сказал начальник Даугавгривской тюрьмы Ингус Мицкевич.

Помимо проблем с гигиеной и невозможности обеспечить приватность, существует ещё один существенный риск - формирование так называемой субкультуры.

Наличие больших камер создаёт благоприятную почву для этого, сотрудникам сложнее соблюдать определённые процедуры и обеспечивать, чтобы субкультура не распространялась.

Конечно, происходит и распространение различной информации, что нежелательно среди заключённых, добавил госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Современные стандарты Совета Европы предусматривают размещение только двух заключенных в одной камере, поэтому в следующем году часть заключенных будет переведена в недавно построенную Лиепайскую тюрьму. Куда переведут остальных, пока решается.

"Новая тюрьма в Лиепае создаст более благоприятные условия не только для клиентов, но и для сотрудников", - сказал Мицкевич.

В Даугавгривской тюрьме два отделения - Даугавпилсское и Гривское. В них работают 500 сотрудников. С закрытием Гривского отделения количество сотрудников сократится примерно вдвое.

Мицкевич и часть сотрудников Гривского отделения не потеряют работу, поскольку продолжат работать в Даугавпилсской тюрьме, которая не будет закрыта.

Некоторые ищут новые должности в Государственной полиции, Государственной пограничной охране и других тюрьмах, сказал начальник тюрьмы.

(Lsm.lv)
 

