Вложил в паспорт две банкноты: водителя посадили за взятку

Рижский районный суд 6 января 2026 года рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который лично передал деньги должностному лицу, рассчитывая на использование им служебного положения в своих интересах. Происшествие случилось ещё в апреле 2021 года.

Во время патрулирования инспектор дорожной полиции остановил автомобиль под управлением обвиняемого и потребовал предъявить документы. Осознавая, что не имеет водительского удостоверения, мужчина достал из сумки две банкноты по 50 евро, вложил их в паспорт и передал полицейскому, предложив решить вопрос на месте и избежать ответственности.

Таким образом он предпринял попытку подкупа сотрудника полиции, чтобы тот не возбуждал административное дело за управление транспортным средством без права управления.