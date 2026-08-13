Как сообщили в PV, после посадки в поезд больше не нужно будет идти к регистратору билетов или кондуктору — билет можно зарегистрировать в своем телефоне сразу после посадки. В то же время пассажиры по-прежнему смогут выбирать прежний способ регистрации билета — у регистратора или у кондуктора.

В своих телефонах пассажиры смогут регистрировать все электронные билеты — на электропоезд или дизельный поезд, временные билеты и билеты на багаж, за исключением билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением.