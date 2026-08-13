Пассажиры поездов могут регистрировать электронные билеты в мобильных приложениях «Vivi Latvija» и «Mobilly».
Как сообщили в PV, после посадки в поезд больше не нужно будет идти к регистратору билетов или кондуктору — билет можно зарегистрировать в своем телефоне сразу после посадки. В то же время пассажиры по-прежнему смогут выбирать прежний способ регистрации билета — у регистратора или у кондуктора.
В своих телефонах пассажиры смогут регистрировать все электронные билеты — на электропоезд или дизельный поезд, временные билеты и билеты на багаж, за исключением билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением.
Для билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением, сохранится прежний порядок регистрации — по-прежнему у регистратора билетов или кондуктора.
Регистрация билетов в мобильном приложении — это еще один шаг в дигитализации услуг PV. Данные о регистрации билетов будут помогать оценить пассажиропоток и спрос на различных рейсах.
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