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Ветряки не спасут нашу энергетику, но загадят природу: Piеtiek

Редакция PRESS 24 марта, 2025 13:20

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

«Экономика - это деньги. Я и раньше выражал свои сомнения в целесообразности планируемых мощностей солнечных и ветряных электростанций. Их немного замного, и при этом они не способны обеспечить энергетическую независимость, - пишет Айвар Стракшас на портале Pietiek.com.

Зато они влияют на окружающую среду и здоровье человека. Не кажется ли вам абсурдным, что, заботясь о загрязнении окружающей среды, мы тут же создаем другое, более масштабное и вредное загрязнение?

И если уж мы строим ветряки, то нельзя ли придерживаться здравого смысла и урезать амбиции? Может быть, нам не нужны эти трехсотметровые монстры? Можем ли мы позволить себе обезлюдевшую и деградировавшую территорию в радиусе 10 километров от них?

Люди, живущие по соседству с очередными чудовищными ветряными электростанциями, борются за свое существование. Куда они пойдут? Их собственность не будет иметь никакой ценности, они не смогут ее продать.

Мы видим, как один человек борется за свои права против жадности другого. Кто победит? Большая политика сейчас на стороне денег, а не людей. К сожалению. Остается надеяться на победу здравого смысла, прежде чем наша среда будет загажена.

P.S. Трамп остановил строительство крупных ветряных электростанций в США не из-за стоимости электроэнергии. Он остановил их из-за их вредного воздействия на окружающую среду."

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Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины женщина подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

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Обязан ли отец ребёнка увеличить алименты на сына, если мать ребёнка не работает?

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Юридическая консультация 0 комментариев

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"У нас с женой есть общая дочь, и еще у меня есть сын от первого брака. Я получаю 1 100 евро на руки, плачу в месяц 300 евро алиментов, 300 уходит на погашение кредита за квартиру, около 280 (зимой) - на коммунальные расходы, поэтому на семью остается не так уж и много, тем более что жена сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Алименты я плачу добровольно, без суда. Но бывшая считает, что я должен платить ей больше алиментов, потому что она не работает. Обязан ли я увеличить алименты на сына, если у меня нет возможности платить больше? Как разрешить эту ситуацию?".

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Важно 14:47

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Новости Латвии 14:40

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