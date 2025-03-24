Ветряки не спасут нашу энергетику, но загадят природу: Piеtiek

Зато они влияют на окружающую среду и здоровье человека. Не кажется ли вам абсурдным, что, заботясь о загрязнении окружающей среды, мы тут же создаем другое, более масштабное и вредное загрязнение?

И если уж мы строим ветряки, то нельзя ли придерживаться здравого смысла и урезать амбиции? Может быть, нам не нужны эти трехсотметровые монстры? Можем ли мы позволить себе обезлюдевшую и деградировавшую территорию в радиусе 10 километров от них?

Люди, живущие по соседству с очередными чудовищными ветряными электростанциями, борются за свое существование. Куда они пойдут? Их собственность не будет иметь никакой ценности, они не смогут ее продать.

Мы видим, как один человек борется за свои права против жадности другого. Кто победит? Большая политика сейчас на стороне денег, а не людей. К сожалению. Остается надеяться на победу здравого смысла, прежде чем наша среда будет загажена.

P.S. Трамп остановил строительство крупных ветряных электростанций в США не из-за стоимости электроэнергии. Он остановил их из-за их вредного воздействия на окружающую среду."