Ветер северный: в среду обещается солнечная и теплая погода

Облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Ночью образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

Температура воздуха к восходу солнца опустится до -3...+3 градусов. Днем потеплеет до +13...+18 градусов, на побережье до +6...+11 градусов.

В Риге во второй день апреля облаков будет мало, ветер от слабого до умеренного с севера, северо-запада. Ночью воздух остынет до +1...+3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов, на севере города у моря будет всего +6 градусов.