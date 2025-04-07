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Весна к нам не особо торопится: следующая неделя будет щедрой на осадки, прохладной и ветреной

© LETA 7 апреля, 2025 08:24

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно прогнозу метеорологов, на следующей неделе к Латвии приблизится обширный циклон с востока, на большей части территории страны время от времени ожидаются осадки - в основном дождь и мокрый снег. Еще более усилится ветер - его скорость на побережье местами достигнет 22 м/с.

По ночам температура воздуха все еще будет ниже нуля, лишь местами на западе и на побережье - выше. Днем - максимум от +2 до +8 градусов.

В понедельник будет пасмурно, лишь местами выглянет солнечный луч. Ночью и днем кое-где ожидаются небольшие осадки. Ветер будет дуть с севера, порывами до 14 м/с. Ночью похолодает до -2...-7 градусов, на западе - до -1...+2 градусов. Днем температура воздуха достигнет +2...+6 градусов, на пару градусов теплее будет на западе.

Примерно такая же погода ожидается во вторник и в среду. Временами будет проясняться, но будут и осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится, в центральных и восточных районах достигнет 15 м/с. В среду он сменится с северного на западный и еще более ускорится - до 15-19 м/с и местами на побережье - до 22 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью - от -1 до -6 градусов, на побережье - от -2 до +3 градусов, в светлое время суток температура воздуха повысится до +2...+8 градусов.

Во второй половине недели облачность усилится, на большей части территории страны ожидаются дождь и мокрый снег. В пятницу в восточных районах может образоваться новый снежный покров толщиной в пару сантиметров. По-прежнему будет дуть порывистый ветер, температура воздуха ночью остается отрицательной.

В конце следующей недели синоптики также не обещают улучшения погоды, лишь позднее в Латвию может вернуться весеннее тепло.

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