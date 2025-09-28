Вэнс обвиняет Россию: США готовы вести переговоры с Украиной о поставках «Томагавков»

Отвечая на вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет «Томагавк», Вэнс отметил, что этот вопрос находится в стадии активного обсуждения. «Окончательное решение относительно этого примет президент [Дональд Трамп]. Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США», — заявил он.

Ранее о запросе Киева на предоставление «Томагавков» сообщала газета The Telegraph. По ее информации, президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытой беседы с Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН попросил предоставить это оружие, объяснив, что оно поможет заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Позже сам Зеленский рассказал, что Трамп отреагировал на его просьбу, пообещав «работать над этим».

Издание со ссылкой на дипломатические источники также писало, что госсекретарь США Марко Рубио информировал европейских коллег о том, что Дональд Трамп «по-настоящему зол» на Владимира Путина за игнорирование попыток Белого дома положить конец войне в Украине.