Вэнс обвиняет Россию: США готовы вести переговоры с Украиной о поставках «Томагавков»

28 сентября, 2025 20:59

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия отказалась от участия в мирных переговорах по Украине, и подтвердил, что администрация США обсуждает возможность поставок Киеву крылатых ракет «Томагавк». В комментарии Fox News он сообщил, что за последние две недели российская сторона отказалась как от двусторонних встреч с Украиной, так и от трехсторонних переговоров с участием США. «Вашингтон хочет добиться мира», — подчеркнул вице-президент. Он также добавил, что Россия «несет большие потери, не достигая практически никаких результатов», и призвал ее «очнуться», «принять реальность» и сделать шаги к завершению конфликта, пишет The Moscow Times.

Отвечая на вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет «Томагавк», Вэнс отметил, что этот вопрос находится в стадии активного обсуждения. «Окончательное решение относительно этого примет президент [Дональд Трамп]. Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США», — заявил он.

Ранее о запросе Киева на предоставление «Томагавков» сообщала газета The Telegraph. По ее информации, президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытой беседы с Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН попросил предоставить это оружие, объяснив, что оно поможет заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Позже сам Зеленский рассказал, что Трамп отреагировал на его просьбу, пообещав «работать над этим».

Издание со ссылкой на дипломатические источники также писало, что госсекретарь США Марко Рубио информировал европейских коллег о том, что Дональд Трамп «по-настоящему зол» на Владимира Путина за игнорирование попыток Белого дома положить конец войне в Украине.

Обновлено: 22:35 28.09.2025
«Твоя свобода в Латвии»: в сети возмущены новым требованием; в чём оно состоит?

Как сообщается, с 1 ноября каждому, кто приступает к строительным работам, нужно будет указывать в информационной системе BIS источник денег.

Как сообщается, с 1 ноября каждому, кто приступает к строительным работам, нужно будет указывать в информационной системе BIS источник денег.

«Не время для болтовни и пустословия»: мэр Огре критикует министра иностранных дел

Глава МИД Латвии Байба Браже удостоилась критики от мэра Огре Эгила Хелманиса, отреагировавшего на её пост в соцсети "Тредс".

Глава МИД Латвии Байба Браже удостоилась критики от мэра Огре Эгила Хелманиса, отреагировавшего на её пост в соцсети "Тредс".

Линда Фриденберга: система здравоохранения неустойчива из-за дефицита медсестёр

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

В ночь на понедельник ожидаются заморозки; столицу они пока обойдут стороной

В ночь на понедельник на большей части территории страны небо постепенно прояснится, в результате чего, согласно прогнозу латвийских синоптиков, во второй половине ночи и с утра местами ожидаются заморозки.

В ночь на понедельник на большей части территории страны небо постепенно прояснится, в результате чего, согласно прогнозу латвийских синоптиков, во второй половине ночи и с утра местами ожидаются заморозки.

Прокуроров в стране полно, а рассмотрение дел тянется долго — в чём проблема?

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

«Эти школы — словно капсулы времени»: бывший учитель 13-й средней школы поделился опытом

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

