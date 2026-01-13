Венгрия предоставила убежище польским политикам, которым грозит суд на родине

В МИДе Венгрии заявили, что в Польше были нарушены права и свободы этих лиц.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

«Многие люди оказываются жертвами политических преследований. Здесь, в Венгрии, если кто-то обращается за убежищем из-за политических преследований, мы тщательно рассматриваем и оцениваем такие заявления в соответствии с венгерскими и европейскими нормами. Мы действительно получали такие заявления из Польши и одобрили несколько из них, предоставив убежище или статус беженца людям, которые подвергаются политическим преследованиям в Польше».

Збигневу Зёбро на родине грозит 25 лет тюрьмы по 26 обвинениям, среди которых — организация преступной группировки и растрата общественных фондов. В ноябре прошлого года с него была снята неприкосновенность. Сам Збигнев Зёбро называет обвинения в свой адрес политическими репрессиями и личной местью со стороны премьера Дональда Туска.

В декабре стало известно о том, что убежище в Венгрии получил бывший замминистра юстиции Польши Марцин Романовский, а также ещё один поляк, имя которого пока не разглашается.