Каждый второй — иностранец: в Латвии зарегистрировали всех курьеров

Как минимум половина из них являются гражданами третьих стран. В Европейском союзе термин «третья страна» используется для обозначения всех государств, которые не входят ни в ЕС, ни в Европейскую экономическую зону.

Завадскис отметил, что предприятия общественного питания в целом довольны сотрудничеством с курьерами, однако для PVD их контроль является достаточно проблематичным, поскольку фактическую проверку служба может провести лишь в момент получения заказа. «Основная проблема, которую мы выявляем, — в большинстве случаев курьеры не прошли обучение. Нарушения гигиены фиксируются реже», — добавил он.

В ходе регистрации курьеров PVD установила, что «в нескольких десятках случаев» у этих лиц истёк срок действия разрешения на временное пребывание.

Во вторник Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции обсуждала доклад о совершенствовании правового регулирования пребывания в Латвии граждан третьих стран.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года курьеры по доставке еды обязаны быть зарегистрированы в PVD. Курьеры, не зарегистрированные в службе, не могут получать доступ к заказам на платформах доставки еды и заниматься доставкой пищи.

Все лица, планирующие заниматься доставкой продуктов питания и готовых блюд конечному потребителю, должны заполнить форму заявления, размещённую на сайте PVD в разделе «Формы», и подать её в службу лично либо в электронном виде.

Кроме того, с 1 июля прошлого года для лиц, занятых в обороте продуктов питания, после прохождения курса по минимальным гигиеническим требованиям на пищевом предприятии введено обязательное письменное тестирование по вопросам пищевой гигиены, следует из решения правительства.