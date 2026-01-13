Сколько?! ЦСУ сосчитало среднюю инфляцию за прошлый год

В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем потребительские цены снизились на 0,1%, а за год - в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года - выросли на 3,5%.

По данным ЦСУ, наибольшее влияние на изменение уровня цен в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем оказали цены на алкогольные напитки и табак (-0,2 процентного пункта), одежду и обувь (-0,1 процентного пункта), услуги здравоохранения (-0,1 процентного пункта), товары и услуги, связанные с транспортом (+0,1 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (+0,1 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 0,2%.

Наиболее существенное влияние на повышение среднего уровня цен в этой группе за месяц оказали цены на кофе (+4,1%), что связано с окончанием акций. Также подорожали сыр и творог (+2,5%), фруктовые и овощные соки (+5,1%), кондитерские изделия (+1,5%), мороженое (+2,2%), хлеб (+0,4%) и безалкогольные напитки (+3%). Дороже стала вяленая, копченая и соленая рыба (+7,5%).

В то же время снизился уровень цен на свежие фрукты (-3,3%). В результате акций снизились цены на сливочное масло (-7%), вяленое, соленое и копченое мясо (-1,5%), муку и другие продукты помола зерна (-4,8%), макаронные изделия (-4,4%), молочные продукты (-1,1%), мясо птицы (-0,9%) и сухие завтраки (-7,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия снизился за месяц на 2,1%. Цены на алкогольные напитки снизились на 3,3%, в основном за счет акций на крепкие напитки и вино. Также снизились цены на пиво. Средний уровень цен на табачные изделия в течение месяца оставался стабильным.

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 2,1%, в том числе на одежду - на 1,4%, на обувь - на 4,9%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, вырос за месяц на 0,3%. Наиболее существенно в этой группе подорожало отопление (+1,3%), услуги водоснабжения (+4,9%) и канализации (+6,5%). Подешевели электроэнергия (-1,9%) и аренда жилья (-0,8%).

В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за месяц снизился на 0,8%. Наиболее значительное влияние на снижение цен оказали акции на фармацевтические продукты (-2%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 1%, в основном за счет роста цен на пассажирские авиаперевозки. Дороже стал автомобильный пассажирский транспорт. Топливо подешевело на 1,2%, в том числе дизельное - на 1,5%, бензин - на 1,1%, а автогаз стал дороже на 0,2%.

В других потребительских группах наиболее значительное снижение цен в течение месяца наблюдалось на товары для уборки и ухода за домом, комплексные услуги отдыха и игрушки. Выросли цены на художественную литературу, корма для домашних животных и цветы.

В декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года наибольшее влияние на средний уровень потребительских цен оказали цены на товары и услуги, связанные с жильем (+1,2 процентного пункта), в основном за счет роста цен на электроэнергию. Значительное влияние также оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,1 процентного пункта), различные товары и услуги (+0,2 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,2 процентного пункта) и здравоохранение (+0,2 процентного пункта).

Продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с предыдущим годом подорожали на 4,2%.

Наиболее значительное влияние на повышение среднего уровня цен в этой группе в течение года оказали цены на кофе (+26,4%), мясо птицы (+15,9%), яйца (+17,4%), шоколад (+16%) и кондитерские изделия (+6,7%). Также подорожали вяленая, копченая и соленая рыба (+24,1%), вяленое, соленое и копченое мясо (+2,2%), говядина (+24,7%) и растительное масло (+13,2%), консервированная и переработанная рыба и морепродукты (+7,4%), сухофрукты и орехи (+11,9%), йогурт (+4,1%), свежие овощи (+1,4%), чай (+8,6%) и хлеб (+0,8%).

Подешевели сливочное масло (-9,3%), мука и другие продукты помола зерна (-7,1%), оливковое масло (-12,5%), свежие фрукты (-2,2%), картофель (-7,6%), свинина (-1,4%) и хлопья для завтраков (-8,7%).

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год вырос на 6,9%. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+13,5%). Дороже стали отопление (+3,9%), услуги по управлению жильем (+7,9%), водоснабжение (+10,3%) и канализация (+13,5%). Также выросли цены на аренду (+7,3%), услуги по обслуживанию и ремонту (+10,3%), вывоз мусора (+5,1%), природный газ (+2,2%). Твердое топливо подешевело (-1,8%), как и материалы для содержания и ремонта жилья (-1,5%).

В группе здравоохранения средний уровень цен вырос на 2,5%. За год подорожали стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов, лабораторий медицинских анализов и рентгеновских центров. Фармацевтические товары подешевели.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 2,6%, в том числе подорожали подписка на телевидение, услуги досуга и спорта, художественная литература, газеты и журналы, корма для домашних животных и комплексные услуги отдыха. Дешевле стали цветы.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц вырос за год на 4,2%. Цены на услуги ресторанов и кафе выросли на 4,3%, столовых - на 6,4%, на фастфуд - на 7,9%. Гостиничные услуги за год подешевели на 4,6%.

В группе разных товаров и услуг цены за год выросли на 4%, в основном за счет увеличения стоимости проживания в домах престарелых. Дороже стали средства личной гигиены и красоты, ювелирные изделия, услуги парикмахерских и салонов красоты. Автострахование стало дешевле.

В других группах наиболее значительный рост цен за год был зафиксирован на табачные изделия, одежду, телекоммуникационные услуги, пассажирские авиаперевозки, высшее образование, дошкольное образование, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, пассажирские автоперевозки. Подешевели топливо (-1,6%), пиво, вино, крепкие спиртные напитки и подержанные автомобили.

В 2024 году среднегодовая инфляция в Латвии составила 1,3%, в 2023 году - 8,9%, в 2022 году - 17,3%, в 2021 году - 3,3%, в 2020 году - 0,2%, в 2019 году - 2,8%, в 2018 году - 2,5%, в 2017 году - 2,9%, в 2016 году - 0,1%.