Больницы закрывать не будут: созрела реформа здравоохранения

Таким образом, реформа сети больниц не должна оказать существенного влияния на бюджеты больниц, считает Министерство здравоохранения (МЗ).

Запланированные изменения в отделениях неотложной медицинской помощи и приёма пациентов существенно не изменят общий объём финансирования стационарной помощи, однако будут предусматривать перераспределение средств между лечебными учреждениями в зависимости от фактически оказанных услуг, поясняет МЗ.

Цель реформы сети больниц — более целенаправленное и обоснованное распределение существующего финансирования, в том числе отказ от оплаты услуг, которые больницы фактически не предоставляют, подчёркивают в министерстве.

В докладе установлены сроки выполнения ряда задач по реализации реформы.

До 1 июня 2026 года МЗ планирует подготовить предложения по разделению стационарных лечебных учреждений по уровням, пересмотреть сеть отделений неотложной медицинской помощи и приёма пациентов, а также определить новые требования к персоналу этих отделений. Одновременно министерство намерено начать дискуссии с больницами о принципах сотрудничества в организации потоков пациентов и обеспечении услуг, дифференцируя отделения неотложной помощи и приёма пациентов и отделения экстренной медицинской помощи.

До 1 января 2027 года министерство получит более полную информацию о фактически предоставляемых профилях стационарной медицинской помощи и будет использовать её при принятии решений по упорядочению сети больниц. В докладе отмечается, что это необходимо для того, чтобы средства государственного бюджета впредь выплачивались за реально оказанные услуги, а не за формально установленные профили.

Также МЗ планирует актуализировать тарифы за койко-день и лечение одного пациента, получить данные о фактической стоимости лечения и по возможности использовать их при расчётах, а также обеспечить прозрачное перераспределение неосвоенного финансирования в пользу приоритетных для государства медицинских услуг.

В то же время министерство указывает, что в долгосрочной перспективе, увязывая финансирование с показателями качества, с 2028 года при финансировании больниц большее значение будет иметь фактическая результативность, безопасность пациентов и качество услуг, а не только их объём.

До середины 2027 года планируется внедрить системные меры надзора за соответствием деятельности отделений неотложной медицинской помощи и приёма пациентов в лечебных учреждениях.

В свою очередь до 3 января 2028 года МЗ намерено включить в договоры со стационарными лечебными учреждениями выполнение минимальных показателей качества и увязать их с финансированием, а также вносить изменения в случаях выявления несоответствий установленным требованиям.

Планируется, что с начала 2029 года будет начата оценка показателей качества в стационарных лечебных учреждениях с учётом их выполнения при планировании финансирования, а также будет обеспечено наблюдение пациентов до 24 часов в соответствии с установленными критериями.

В контексте национальной безопасности изменения в сети больниц не предусматривают закрытие конкретных больниц. Однако с учётом региональных особенностей, например для больниц, расположенных в восточном приграничье, предусмотрено применение индивидуальных решений. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, и по взаимному согласию с каждой больницей и самоуправлением будет достигнуто соглашение о наиболее оптимальном возможном решении, обещает МЗ.

По мнению МЗ, если в результате реорганизации отделений неотложной медицинской помощи и приёма пациентов будут сэкономлены средства, их можно будет направить на повышение доступности дневного стационара или амбулаторных услуг соответствующей больницы, тем самым снижая влияние на больницу и её сотрудников и одновременно улучшая доступность необходимых услуг, а также частично — на пересмотр тарифов для покрытия растущих затрат на стационарные услуги.

Кроме того, МЗ предлагает оценить возможность пилотного проекта общего («bulk financing») финансирования в одной средней по размеру больнице Латвии. Это означало бы, что больница, по аналогии со Скандинавией, получала бы фиксированный годовой бюджет, а не точную оплату за каждого пациента. Больница была бы ответственна за обеспечение определённого объёма и качества услуг, а результаты пилотного проекта сравнивались бы с аналогичной больницей, продолжающей работать по действующей модели финансирования. Цель — сократить количество малозначимых госпитализаций и обследований, а также перейти к оплате за результат, а не только за объём оказанных услуг.

Главным решением, планируемым МЗ, является переход к трёхуровневой модели больниц — локальным, региональным и многопрофильным больницам — с чётким определением функций каждого уровня. Предусматривается внедрение единых показателей качества работы, которые позволят государству контролировать и улучшать оказание медицинских услуг, а также развитие услуг наблюдения за пациентами в больницах, оказывающих неотложную помощь.

МЗ напоминает, что с октября 2024 года по 1 июня 2025 года был реализован пилотный проект плана доставки пациентов и мест госпитализации (PN/HVP). В его рамках Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) доставляла пациентов в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи и приёма пациентов (ОНМПП), за исключением случаев, когда требовалась специализированная помощь, например при инсульте или остром инфаркте миокарда.

Согласно данным Информационной системы ресурсов стационарных лечебных учреждений (SAIRIS), в ходе пилотного проекта наиболее частыми причинами отказа больниц принимать бригады СНМП были отсутствие специалистов или диагностических исследований. Чаще всего сообщения об отказах поступали от больниц первого уровня — они составили 60,3% всех зарегистрированных случаев. В свою очередь 30,2% сообщений поступили от больниц четвёртого уровня, в основном из-за недоступности специалистов.

В то же время нормативное регулирование не допускает отказа больницы принять доставленного СНМП пациента, если учреждение обеспечивает работу отделения неотложной помощи и приёма пациентов по соответствующему профилю. МЗ делает вывод, что пилотный проект дал существенное представление о реальной способности больниц выполнять установленные требования, позволив выявить несоответствия между формально определёнными профилями и фактической ситуацией.

Анализируя нагрузку на отделения приёма пациентов, МЗ указывает, что в период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года общее число пациентов в приёмных отделениях увеличилось на 14 564 человека, или на 2,2%. Наиболее быстрый рост зафиксирован в больницах пятого уровня — на 11 985 пациентов, или на 5,1%, тогда как в больницах первого уровня количество пациентов сократилось на 11,1%.

При этом общее число стационарных госпитализаций сократилось на 2,9%, что, по оценке МЗ, может свидетельствовать о переориентации на амбулаторную помощь и более эффективное использование ресурсов, но одновременно подчёркивает риски для регионов с ограниченной доступностью персонала.

В ходе тематических проверок Инспекции здравоохранения в период с 1 июля по 1 декабря 2024 года в ряде больниц был выявлен острый дефицит медицинского персонала, отмечает МЗ. В отдельных случаях для обеспечения неотложной помощи привлекались врачи без соответствующего сертификата специализации, в том числе врачи-резиденты, а также фиксировалась перегруженность врачей, дежуривших подряд в нескольких лечебных учреждениях, говорится в докладе.

Во вторник правительство приняло данный доклад к сведению.

Доклад был согласован Ассоциацией молодых врачей Латвии, Сетью пациентских организаций Латвии и Ассоциацией крупных городов. В то же время его не согласовали Латвийское общество неонатологов, Латвийская ассоциация больниц (LSB), Латвийская конфедерация свободных профсоюзов, Ассоциация гинекологов и акушеров Латвии, Бауcкская больница, Союз самоуправлений Латвии, а также Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня, Кулдигская больница, Сеть женского сотрудничества, Рижская Восточная клиническая университетская больница, Рижский родильный дом и Ассоциация медицинских сестёр Латвии.

Как сообщалось, LSB в переговорах с МЗ потребовала переработать реформу сети больниц и определить для неё конкретную цель. Ассоциация настаивала, что ни одна реформа не может проводиться без дополнительного финансирования, указывая, что и планируемые изменения в сети больниц, по её мнению, требуют дополнительных средств. До сих пор в публичных обсуждениях в контексте реформы больше подчёркивался аспект оптимизации финансирования.

LSB также подняла вопрос о том, как можно было бы использовать помещения больниц в случае потенциального сокращения объёма услуг, например как их перепрофилировать и возможно ли в них оказывать другие медицинские услуги.