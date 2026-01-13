«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

«Продаётся полностью готовый бизнес ночного клуба и мероприятий в одной из самых востребованных локаций Риги — квартале Бриана. Помещение полностью оборудовано и готово к немедленному началу работы или внедрению нового концепта без дополнительной перестройки и инвестиций», — говорится в объявлении.

Ежемесячная арендная плата указана в размере 3200 евро + НДС, а цена продажи ночного клуба площадью 206 квадратных метров составляет 69 000 евро.

1 марта 2023 года на месте легендарного клуба «Piens» открылось новое квир-культурное пространство — «Skapis». Сообщалось, что после успешных 14 лет работы в январе 2023 года свои двери закрыл любимый в народе и легендарный клуб «Piens». Однако на его месте с бурной вечеринкой открылось новое инклюзивное культурное пространство «Skapis».

Культурное пространство «Skapis», располагавшееся в Риге по адресу улица Аристида Бриана, 9a, обещало стать инклюзивным местом, или, иначе говоря, пространством, дружественным и для гетеросексуальных людей. Его руководители и творческие вдохновители Иева и Бруно сами являются квирами и целенаправленно заботились о создании среды, дружественной именно квир-сообществу.