Полностью устранить зиму невозможно: водителей предупреждают об опасности

При таких низких температурах влажная соль, используемая для снижения скользкости, становится менее эффективной. В связи с этим в особенно холодную погоду «Latvijas valsts ceļi» призывает водителей быть ещё более осторожными:

проверять состояние проезжей части;

выбирать подходящую скорость движения;

соблюдать большую дистанцию;

убедиться, что автомобиль надлежащим образом оснащён.

Температура воздуха обычно особенно понижается в ранние утренние часы, поэтому водителей просят учитывать её влияние на эффективность содержания автодорог. Работы по содержанию по возможности улучшают условия движения, однако полностью устранить зиму и характерные для неё погодные условия невозможно.

Водителям следует учитывать, что в снежную зиму небольшое количество снега на проезжей части будет всегда — он накапливается под воздействием движения транспорта, с обочин дорог, с самих автомобилей, а также в виде укатанного слоя снега, остающегося после уборки. Всё это вместе образует смесь снега с песком и солью, пока соль под воздействием движения транспорта начинает действовать.

«В зимний период работы по содержанию дорог ведутся в усиленном режиме — за состоянием автодорог круглосуточно следят дежурные зимней службы и координируют выполнение работ, используя как данные метеостанций, так и фактические осмотры дорог», — рассказывает председатель правления ГАО «Latvijas autoceļu uzturētājs» (LAU) Вилнис Витковскис.

Руководитель предприятия по содержанию автодорог поясняет, что на дорогах класса содержания А в качестве основного реагента для снижения скользкости используется техническая соль (NaCl), однако при низких температурах её эффективность ограничена, поэтому в отдельных случаях для улучшения условий движения применяется песчано-соляная смесь или песок.

На остальных автодорогах для снижения скользкости в соответствии с техническими требованиями также используется песок или песчано-соляная смесь. Витковскис отмечает, что у LAU имеется достаточное количество техники и других ресурсов для выполнения необходимых работ даже в периоды сильных снегопадов и переменчивых погодных условий.

Согласно правилам Кабинета министров, при стабильных погодных условиях на государственных магистральных дорогах и других дорогах с высокой интенсивностью движения класса А допускается слой снега или льда толщиной до 1 см, на дорогах классов B и C — соответственно до 4 и 10 см, а для дорог с низкой интенсивностью движения этот показатель не установлен.

Гравийные дороги зимой содержатся с укатанным слоем снега, а для снижения скользкости его нарезают грейдером или отвалом грузового автомобиля. Гравийные дороги не посыпают солью, поскольку она оттаивает верхний слой покрытия, в результате чего дорога переувлажняется и образуются ямы и просадки. Опасные участки — повороты, холмы, подъёмы и спуски — посыпают песком.

Следует учитывать, что дороги полностью очищаются от снега только после окончания снегопада или после достижения допустимой для класса содержания толщины слоя снега или льда. Время, отведённое на это, составляет от трёх часов для дорог с интенсивным движением (класс A) до 24 часов для дорог с меньшей интенсивностью движения. Для дорог местного значения с низкой интенсивностью движения (класс содержания D) сроки очистки от снега не установлены.