Полностью устранить зиму невозможно: водителей предупреждают об опасности

Редакция PRESS 13 января, 2026 18:09

Важно 0 комментариев

Метеорологические прогнозы свидетельствуют о том, что в ближайшие дни по всей Латвии сохранится мороз, а температура воздуха понизится до –11…–18 градусов. Ночью местами столбик термометра может приблизиться и к отметке –20 градусов, сообщает ГАО «Latvijas valsts ceļi».

При таких низких температурах влажная соль, используемая для снижения скользкости, становится менее эффективной. В связи с этим в особенно холодную погоду «Latvijas valsts ceļi» призывает водителей быть ещё более осторожными:

  • проверять состояние проезжей части;
  • выбирать подходящую скорость движения;
  • соблюдать большую дистанцию;
  • убедиться, что автомобиль надлежащим образом оснащён.

Температура воздуха обычно особенно понижается в ранние утренние часы, поэтому водителей просят учитывать её влияние на эффективность содержания автодорог. Работы по содержанию по возможности улучшают условия движения, однако полностью устранить зиму и характерные для неё погодные условия невозможно.

Водителям следует учитывать, что в снежную зиму небольшое количество снега на проезжей части будет всегда — он накапливается под воздействием движения транспорта, с обочин дорог, с самих автомобилей, а также в виде укатанного слоя снега, остающегося после уборки. Всё это вместе образует смесь снега с песком и солью, пока соль под воздействием движения транспорта начинает действовать.

«В зимний период работы по содержанию дорог ведутся в усиленном режиме — за состоянием автодорог круглосуточно следят дежурные зимней службы и координируют выполнение работ, используя как данные метеостанций, так и фактические осмотры дорог», — рассказывает председатель правления ГАО «Latvijas autoceļu uzturētājs» (LAU) Вилнис Витковскис.

Руководитель предприятия по содержанию автодорог поясняет, что на дорогах класса содержания А в качестве основного реагента для снижения скользкости используется техническая соль (NaCl), однако при низких температурах её эффективность ограничена, поэтому в отдельных случаях для улучшения условий движения применяется песчано-соляная смесь или песок.

На остальных автодорогах для снижения скользкости в соответствии с техническими требованиями также используется песок или песчано-соляная смесь. Витковскис отмечает, что у LAU имеется достаточное количество техники и других ресурсов для выполнения необходимых работ даже в периоды сильных снегопадов и переменчивых погодных условий.

Согласно правилам Кабинета министров, при стабильных погодных условиях на государственных магистральных дорогах и других дорогах с высокой интенсивностью движения класса А допускается слой снега или льда толщиной до 1 см, на дорогах классов B и C — соответственно до 4 и 10 см, а для дорог с низкой интенсивностью движения этот показатель не установлен.

Гравийные дороги зимой содержатся с укатанным слоем снега, а для снижения скользкости его нарезают грейдером или отвалом грузового автомобиля. Гравийные дороги не посыпают солью, поскольку она оттаивает верхний слой покрытия, в результате чего дорога переувлажняется и образуются ямы и просадки. Опасные участки — повороты, холмы, подъёмы и спуски — посыпают песком.

Следует учитывать, что дороги полностью очищаются от снега только после окончания снегопада или после достижения допустимой для класса содержания толщины слоя снега или льда. Время, отведённое на это, составляет от трёх часов для дорог с интенсивным движением (класс A) до 24 часов для дорог с меньшей интенсивностью движения. Для дорог местного значения с низкой интенсивностью движения (класс содержания D) сроки очистки от снега не установлены.

Многим сказали «спасибо»: популярные ведущие новостей теряют работу
Важно

Многим сказали «спасибо»: популярные ведущие новостей теряют работу (1)

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса
Важно

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе
Важно

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

«Гренландия выбирает Данию»: заявление её премьера накануне визита Рубио

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Всюду жизнь 20:49

Всюду жизнь 0 комментариев

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Безопасность в приоритете: чиновникам сокращены доплаты к заплатам

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

