ВОЗ рекомендует поднять налоги: что должно подорожать для нашего здровья?

Редакция PRESS 13 января, 2026 17:56

Низкие налоги, не учитывающие инфляцию, неэффективны для снижения потребления алкоголя и сладких напитков, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Правительствам необходимо повысить налоги на сладкие напитки и алкоголь, чтобы снизить растущие показатели ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и травматизма, говорится в новых докладах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В двух докладах, опубликованных во вторник, ВОЗ предупредила, что низкие налоги, не учитывающие инфляцию, позволяют этим товарам оставаться доступными, тогда как системы здравоохранения сталкиваются с трудностями в борьбе с предотвратимыми заболеваниями.

По словам ВОЗ, налоги на алкоголь и напитки с добавленным сахаром являются одним из самых эффективных инструментов для сокращения потребления, поскольку более высокие цены могут уменьшить, отсрочить или даже полностью предотвратить употребление алкоголя и сахара.

«Налоги в сфере здравоохранения — один из самых действенных инструментов для укрепления здоровья и профилактики заболеваний», сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Повышая налоги на такие товары, как табак, сладкие напитки и алкоголь, правительства могут снизить вредное потребление и высвободить средства для жизненно важных услуг здравоохранения».

Доклады опубликованы на фоне призыва ВОЗ к странам повысить и переработать систему налогообложения в рамках новой инициативы, цель которой заключается в повышении реальных цен на табак, алкоголь и сладкие напитки к 2035 году.

Выводы основаны на анализе цен и ставок налогов на пиво, крепкие напитки и напитки с добавленным сахаром в более чем 150 странах в 2024 году, а также на обзоре налоговой политики примерно в 180 странах. ВОЗ также сравнила данные за 2024 год с показателями 2022 года, чтобы отследить динамику.

Потребление алкоголя является одним из ведущих в мире факторов риска для более чем 200 состояний здоровья, в том числе онкологических заболеваний, а также многих поведенческих проблем, включая депрессию, тревожные расстройства и расстройства, связанные с употреблением алкоголя. По данным ВОЗ, ежегодно от заболеваний, связанных с алкоголем, умирают более 2,6 млн человек.

Более чем в 160 странах алкогольные напитки облагаются налогом либо исходя из цены напитка, либо из содержания алкоголя. В некоторых странах алкоголь также подпадает под действие общих налогов с продаж, которые повышают цены на все товары.

Однако ВОЗ установила, что с 2022 года пиво и крепкие напитки либо подешевели, либо остались в прежнем ценовом диапазоне, поскольку налоговые ставки не корректируются регулярно в соответствии с инфляцией.

Менее четверти стран, где взимается налог на алкоголь, регулярно обновляют ставки, поэтому инфляция снижает их воздействие и со временем делает алкоголь дешевле.

В среднем по миру пиво облагается налогом на уровне 14% от его итоговой цены, а крепкий алкоголь на уровне 22,5%. Обычная бутылка пива объемом 330 мл стоит $2,47 (€2,10), и лишь $0,52 (€0,44) из этой суммы приходится на налог. Бутылка крепкого алкоголя объемом 750 мл в среднем стоит $22,67 (€19,28), из этой суммы $6,44 (€5,48) составляет налог.

Как минимум 25 стран в мире, преимущественно европейских, не облагают налогом вино, несмотря на то, что, как отмечает ВОЗ, это связано с «очевидными рисками для здоровья», включая повышенный риск рака у женщин, которые потребляют более 1,5 литра вина в неделю.

Лишь 28 стран целевым образом направляют поступления от налогов на алкоголь на профилактику и лечение, например на программы контроля над алкоголем, кампании по охране здоровья или финансирование системы здравоохранения.

Напитки с добавленным сахаром (SSB), такие как газированные напитки или фруктовые соки, повышают риск ожирения, кариеса и ряда хронических заболеваний, включая рак, диабет и проблемы с сердцем, по данным регионального бюро ВОЗ по Восточному Средиземноморью.

Эти напитки являются одним из ведущих источников потребления сахара во многих странах и обладают низкой или вовсе отсутствующей пищевой ценностью, добавили в организации.

Хотя 116 стран облагают налогом часть сладких напитков, например газировку и энергетики, большинство не облагает налогом другие продукты с высоким содержанием сахара, включая фруктовые соки, сладкие молочные напитки, а также готовые кофе и чай.

«Дешевеющий алкоголь ведет к насилию, травмам и болезням. Пока отрасль получает прибыль, население часто расплачивается здоровьем, а общество несет экономические издержки»

Менее четверти стран облагают напитки налогом в зависимости от количества добавленного сахара, несмотря на рекомендации ВОЗ, согласно которым налоги, привязанные к содержанию сахара, более эффективны, поскольку они стимулируют покупателей переходить на варианты с низким содержанием сахара или вовсе без сахара.

Налоги добавляют к цене сладкого напитка еще 2%. В среднем по миру обычная бутылка газировки объемом 330 мл стоит $1,56 (€1,33), из этой суммы лишь $0,15 (€0,13) приходится на налог.

Почти половина стран, где облагают налогом сладкие напитки, также взимают налог с бутилированной воды, что ВОЗ не поддерживает, считая, что полезные альтернативы должны оставаться доступными.

Из 116 стран, где действуют налоги на сладкие напитки, лишь 10 целевым образом направляют поступления от них на программы в сфере здравоохранения.

«Дешевеющий алкоголь ведет к насилию, травмам и болезням», сказал Этьен Круг, директор департамента ВОЗ по детерминантам здоровья, укреплению здоровья и профилактике.

«Пока отрасль получает прибыль, население часто расплачивается здоровьем, а общество несет экономические издержки», добавил он.

