Симпатичные ушки под запретом: Нидерланды сказали «хватит» модным больным кошкам

Редакция PRESS 13 января, 2026 19:09

Животные 0 комментариев

«Милота» больше не оправдание. В Нидерландах запретили продавать, разводить и показывать на выставках скоттиш-фолдов и сфинксов — двух популярных пород кошек, за внешней привлекательностью которых скрываются серьёзные проблемы со здоровьем.

Владельцам уже живущих кошек ничего не грозит — их можно оставить.
Но с начала года новых таких животных покупать и разводить нельзя.

Почему? Потому что красота не должна причинять боль.

Скоттиш-фолд с его «умилительно» загнутыми ушками — это не дизайнерская находка природы. Это результат генетической мутации, которая нарушает развитие хрящей и костей во всём организме. Та же мутация связана с заболеванием остеохондродисплазией — и звучит это куда менее мило, чем выглядит.

Речь идёт о хронических болях в суставах, скованности движений, деформированных лапах и хвосте и раннем износе суставов. Проще говоря, многие такие кошки живут с болью с молодого возраста, просто не умеют о ней рассказать.

Сфинксы страдают по-другому, но не меньше. Их вывели без шерсти — а ведь мех для кошки не украшение, а жизненно важная защита. Без него животные быстрее мёрзнут и перегреваются, чаще сталкиваются с кожными инфекциями, воспалениями, солнечными ожогами и постоянным дискомфортом.

Это не «особые потребности». Это искусственно созданные дефекты, из-за которых животное становится полностью зависимым от человека.

И это не единичный случай. Та же логика «пусть будет красиво» годами калечила и других животных. Плоские морды у мопсов и бульдогов — с проблемами дыхания. Таксы — с больным позвоночником. Дисплазия, трудные роды, болезни глаз и ушей, повышенный риск опухолей — всё это побочные эффекты селекции ради внешности.

Нидерланды первыми сказали это вслух и законодательно:
животное — не аксессуар и не продукт под запрос рынка.

Похоже, эпоха, когда «ой, какой милый» было важнее здоровья, начинает трещать по швам.
И это тот редкий случай, когда запрет действительно выглядит человечнее,

Главные новости

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса
Важно

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

«Пришлось отдать государству 12 000»: Неприятная история с налогами
Важно

«Пришлось отдать государству 12 000»: Неприятная история с налогами

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе
Важно

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

«Гренландия выбирает Данию»: заявление её премьера накануне визита Рубио

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Всюду жизнь 20:49

Всюду жизнь 0 комментариев

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Безопасность в приоритете: чиновникам сокращены доплаты к заплатам

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

