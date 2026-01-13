Симпатичные ушки под запретом: Нидерланды сказали «хватит» модным больным кошкам

Владельцам уже живущих кошек ничего не грозит — их можно оставить.

Но с начала года новых таких животных покупать и разводить нельзя.

Почему? Потому что красота не должна причинять боль.

Скоттиш-фолд с его «умилительно» загнутыми ушками — это не дизайнерская находка природы. Это результат генетической мутации, которая нарушает развитие хрящей и костей во всём организме. Та же мутация связана с заболеванием остеохондродисплазией — и звучит это куда менее мило, чем выглядит.

Речь идёт о хронических болях в суставах, скованности движений, деформированных лапах и хвосте и раннем износе суставов. Проще говоря, многие такие кошки живут с болью с молодого возраста, просто не умеют о ней рассказать.

Сфинксы страдают по-другому, но не меньше. Их вывели без шерсти — а ведь мех для кошки не украшение, а жизненно важная защита. Без него животные быстрее мёрзнут и перегреваются, чаще сталкиваются с кожными инфекциями, воспалениями, солнечными ожогами и постоянным дискомфортом.

Это не «особые потребности». Это искусственно созданные дефекты, из-за которых животное становится полностью зависимым от человека.

И это не единичный случай. Та же логика «пусть будет красиво» годами калечила и других животных. Плоские морды у мопсов и бульдогов — с проблемами дыхания. Таксы — с больным позвоночником. Дисплазия, трудные роды, болезни глаз и ушей, повышенный риск опухолей — всё это побочные эффекты селекции ради внешности.

Нидерланды первыми сказали это вслух и законодательно:

животное — не аксессуар и не продукт под запрос рынка.

Похоже, эпоха, когда «ой, какой милый» было важнее здоровья, начинает трещать по швам.

И это тот редкий случай, когда запрет действительно выглядит человечнее,