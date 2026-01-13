Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему вес почти всегда возвращается: учёные выяснили, что тело вам мешает

Редакция PRESS 13 января, 2026 19:40

Наука 0 комментариев

Если ты когда-нибудь худел(а), а потом вес всё равно возвращался — плохая новость: это не слабая сила воли.
Хорошая новость: ты ни при чём.

Учёные давно заметили странный и неприятный факт. От 80 до 95 процентов людей, сбросивших вес, набирают его обратно в течение трёх-пяти лет. И чем сильнее похудение, тем яростнее организм сопротивляется. Это не лень, не «сорвался», не «мало старался». Это биология.

Наше тело эволюционировало не для диет, а для выживания в условиях голода. И когда ты начинаешь худеть, организм воспринимает это как угрозу. Он включает аварийный режим: усиливает голод, замедляет обмен веществ и буквально подталкивает вес вернуться.

Врач и специалист по ожирению Кимберли Гудзун объясняет: существует иллюзия, будто если уж похудел — дальше всё «само удержится». Но в реальности тело так не работает. Оно не хочет терять запасы.

Этот эффект особенно наглядно показало реалити-шоу The Biggest Loser. Участники худели экстремально быстро — с тренерами, врачами и под круглосуточным контролем. Но когда учёные проследили их судьбу через шесть лет, картина оказалась жёсткой: большинство вернули значительную часть веса. А самое неприятное — их обмен веществ остался замедленным.

Это значит, что человек, который похудел, должен есть меньше, чем человек такого же размера, который никогда не худел, — просто чтобы не набирать вес. Тело буквально «помнит» прежний размер и пытается к нему вернуться.

И дело не только в калориях. После похудения гормон голода грелин резко растёт, а гормоны насыщения — лептин и пептид YY — падают. Причём эти изменения сохраняются даже спустя год после диеты. Организм продолжает требовать еду, как будто ты всё ещё в дефиците.

Учёные называют это «метаболической адаптацией». По сути, тело саботирует диету изнутри. Именно поэтому удержать вес зачастую сложнее, чем сбросить.

Есть теория так называемой «установочной точки» — будто у каждого тела есть вес, к которому оно стремится, и он формируется ещё в ранние годы. Не все специалисты согласны с этой идеей полностью, но гормональные и энергетические изменения подтверждены достаточно хорошо, чтобы понять главное: поддержание веса — это активная физиологическая борьба.

Картину усугубляет и социальное давление. Люди с лишним весом часто считают, что «нормальные» стройные люди просто всё время считают калории и контролируют себя. Но врачи подчёркивают: это миф. Их тела работают иначе. Сравнивать эти ситуации — ошибка, которая рождает стыд и чувство вины.

Из-за этого многие боятся эффективных методов лечения — операций или современных препаратов — считая их «жульничеством» или лёгким путём. Хотя на деле это способы вмешаться в биологический механизм, который иначе почти всегда выигрывает.

Так что если вес возвращается снова и снова — это не поражение характера.
Это тело, запрограммированное на выживание, а не на идеальные цифры на весах.

И, возможно, главный вывод науки звучит неожиданно утешительно:
ты борешься не с собой — ты борешься с эволюцией.

«Гренландия выбирает Данию»: заявление её премьера накануне визита Рубио

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

