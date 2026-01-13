«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

«Он делает многие вещи так, как считает правильным. Во многом это продиктовано тем, что нравится лично ему, и его собственным опытом», — рассуждает Кажоциньш, напоминая, что однажды Трамп сам говорил, что лучше разбирается в бизнесе недвижимости, чем в политике.

Как подчеркивает эксперт, при этом Трампу, несмотря ни на что, хочется быть частью круга крупнейших мировых лидеров — рядом с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и другими. «Демократия как принцип ему не так близка», — отмечает Кажоциньш.

В то же время не стоит забывать, что самовлюбленность Трампа настолько велика, что он не позволит использовать себя или манипулировать собой. Кажоциньш подчеркивает, что все чаще звучат утверждения о том, что именно это и делает Путин, тогда как Си воздерживается от комментариев, чтобы не выдать жизненно важные интересы Китая.