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Вейдемане: мигранты из южных стран в Латвии вызывают мелкие аварии; ждем крупных ДТП? (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 22 июня, 2025 11:18

Латышские СМИ 1 комментариев

Некий смуглокожий доставщик еды в Риге недавно устроил небольшую аварию, стукнув две автомашины. Дальше он, конечно, пошел пешком. К счастью, пострадавших не было. Но, когда мы видим за рулем южанина, чувствуем себя неуютно, не говоря уже о безопасности. Какова ситуация с этими водителями? Об этом "Неаткарига" расспрашивала председателя правления Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) Айварса Аксенока и Госполицию.

Похоже, таких водителей в Риге сейчас довольно много, но сосчитать их мешает то, что им разрешается в Европе год ездить с водительскими правами, полученными у себя на родине, согласно Венской конвенции. "Так что мы не можем знать, сколько времени уже прошло с тех пор, как они стали ездить с "родным" водительским удостоверением", - говорит Аксенок. Но оказалось, что часть их все же поменяла права в Риге.

Увы, приходилось видеть, в каком стиле ездят эти мигранты из Пакистана, Индии и других южных стран, и это опасно. "Да, я согласен, но на данный момент мы ничего не можем сделать. Единственно, когда они у нас сдают экзамены, можем оценивать их строже. Им разрешается сдавать экзамен с переводчиком. Таких экзаменуемых сотни. А тех, кто уже ездит по улицам, должна контролировать полиция", - продолжает Аксенок.

Председатель правления ДБДД отметил, что эти водители не проявляют особого восторга, когда их заставляют сдавать экзамены: "Причем часть из них, те, кто ездит с Bolt, получили водительское удостоверение с правом работы на грузовых перевозках. Предприятия, которые их нанимают, требуют иметь водительские права, выданные в Латвии".

ДБДД тесно сотрудничает с Госполицией, и это абсолютно необходимо. "Мы совместно с полицией провели огромную работу по автомашинам, зарегистрированным в третьих странах, начиная с Украины, которая с точки зрения безопасности движения отнюдь не лучше других стран, и продолжая Казахстаном и другими странами. Каждая автомашина должна быть задекларирована в ДБДД в электронном виде. Тогда при нарушениях, [зафиксированных] фоторадарами, мы сможем найти и оштрафовать этих водителей. Если они не задекларировались, за это тоже полагается наказание. Эта система введена с нового года, но, если автомашина водителю не принадлежит, контролировать труднее", - поясняет Аксенок.

Является ли ситуация с южными "горячими парнями" в Латвии драматичной? Аксенок не вполне согласен с таким утверждением: "Не так все страшно. Мы изучаем тяжелые ДТП, в них южане не фигурируют. По крайней мере, пока. У них достаточно много мелких аварий, но не тяжелых ДТП. На данный момент главное - контроль на дороге".

В свою очередь, ответы от Госполиции, которые готовились четыре (!) дня, вышли довольно формальными. Были заданы следующие вопросы:

- Проверяют ли (и каким образом) граждан третьих стран, которые попали сюда как мигранты и водят автомашины?

- Как часто задерживают таких водителей с поддельными правами?

- Что происходит после их задержания? Сколько таких задержанных?

- Как часто аварии бывают вызваны из-за таких водителей?

Редакция получила текст: "Госполиция ежедневно осуществляет надзор за всеми участниками дорожного движения, в том числе проверку автомашин граждан третьих стран, для которых также проверяют наличие обязательной декларации, в отдельных случаях осуществляется международное сотрудничество, если получена информация о факторах риска.

В 2024 году по статье Уголовного закона за подделку документов и пользование ими начато 60 уголовных процессов против граждан третьих стран, 29 из них связаны именно с пользованием поддельным водительским удостоверением.

(...)

Если выяснится, что автомашиной управляют лица, незаконно пересекшие границу, их передают погранохране для проведения дальнейших процессуальных действий. Статистика ДТП, вызванных этими лицами, нам недоступна".

Неясно, кому же в таком случае доступна эта статистика. Во всяком случае. ситуация, когда информация доступна лишь частично, не убеждает в том, что мы находимся в безопасности в постепенно чернеющей Риге и Латвии. Возможно, в Госполиции не хватает людей, которые регулярно проверяли бы каждого - каждого! - смуглокожего водителя. Но об этом пресс-служба Госполиции, конечно, не говорит. Хотя, раз ответы на вопросы редакции готовились так долго, нужно было бы говорить и о нехватке кадров в полиции, что в действительности представляет собой объективный показатель.

Хорошо, по крайней мере, что известно о 60 уголовных процессах против граждан третьих стран. Но где эти мигранты находятся сейчас? Задержаны? Осуждены? Посажены? Депортированы? Может быть, продолжают ходить или ездить по городу? Почему Госполиция не информирует об этом общественность?

Ситуация с водителями-мигрантами, очевидно, будет становиться все хуже. Пока, как утверждает Аксенок, эти мигранты не вызвали тяжелых ДТП. Но случиться может всякое. Право контроля Госполиции дано. (...) Главные задачи Госполиции - гарантировать безопасность людей и защищать их законные интересы. Если Госполиция с этими обязанностями не справится, ответственность будут требовать от министра внутренних дел и возглавляемого им министерства.

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