Важно реализовать этот план: президент возлагает большие надежды на план укрепления восточной границы

Президент положительно оценил принятый правительством план экономического роста и укрепления безопасности на восточной границе, отметив, что неоднократно говорил о его необходимости с премьер-министром, членами правительства и подкомитетом Сейма по развитию Латгале.

Он отметил, что план призван укрепить безопасность на восточной границе, и выразил надежду, что его реализация будут содействовать развитию приграничных территорий.

"Важно реализовать этот план, потому что мы знаем, как составлять документы, а реализация иногда хромает. Я желаю ответственным министерствам и приграничным самоуправлениям хорошего сотрудничества", - сказал президент

Как сообщалось, мероприятия плана по укреплению восточной границы будут финансироваться в основном из государственного бюджета и средств Европейского союза (ЕС). Бюджетное финансирование составит 269,6 млн евро, а из фондов ЕС и других зарубежных источников будет выделено 375 млн евро. В целом для развития приграничных территорий на востоке Латвии предусмотрено более 640 млн евро.