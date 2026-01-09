Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вас тоже могут обмануть: как изменилась индустрия мошенников?

Редакция PRESS 9 января, 2026 11:49

Мошенничество существовало всегда. Людей обманывали и сто лет назад, и тысячу лет назад. Но сейчас оно вступило в новую фазу — технологическую.

Современные мошенники используют искусственный интеллект, криптовалюты и цифровую анонимность. Это делает обман быстрее, масштабнее и гораздо труднее распознаваемым. Поддельные сайты, фальшивые письма «от банка», голосовые сообщения, сгенерированные ИИ, и даже видео с «знакомыми» людьми — всё это уже не фантастика, а рабочие инструменты преступников.

Особая зона риска — криптоактивы. Их анонимность, задуманная как преимущество, стала удобной маской для мошенников. Деньги могут исчезнуть за секунды, а следы — раствориться.

Главная иллюзия сегодня звучит так: «Со мной это не случится». Но реальность иная. Обманывают не только пожилых или неопытных пользователей. Жертвами становятся и специалисты, и люди, работающие в финансовой сфере. Любой может ошибиться, когда давление создаётся профессионально.

Европейские регуляторы прямо говорят: мошенничество превратилось в индустрию. Банковские, инвестиционные и страховые надзорные органы ЕС усиливают защиту клиентов — от обязательной двухфакторной аутентификации до новых правил проверки получателя платежа. Эти меры уже снизили уровень финансового мошенничества, но полностью проблему не решили.

Поэтому всё больше внимания уделяется не только технологиям, но и осведомлённости. Новые разъясняющие материалы для граждан объясняют, как выглядят современные схемы обмана, какие сигналы должны насторожить и что делать, если вы всё-таки попали в ловушку.

Красные флаги остаются простыми:
неожиданные просьбы сообщить личные данные;
давление временем — «срочно», «иначе счёт заблокируют»;
обещания гарантированной прибыли;
ссылки и вложения, которые нужно открыть немедленно.
И важно помнить: за такими запросами всё чаще стоит не человек, а алгоритм.

Если худшее всё же произошло, главное — действовать быстро. Прекратить контакт, немедленно сообщить в банк, сменить пароли и предупредить близких. И не попадаться на вторичную ловушку — «помощников», которые обещают вернуть украденное за плату.

Самый важный вывод звучит неожиданно спокойно: быть жертвой мошенников — не значит быть наивным или глупым. Современный обман  это высокотехнологичный бизнес. Защитой от него становятся не только новые правила, но и привычка остановиться, подумать и проверить.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км
ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км

Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража
Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража (1)

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?
Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

