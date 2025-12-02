Еще с прошлого года жильцы многоквартирных домов, которые стоят на частной (хозяйской) земле, стали получать извещения об оплате своей части земли – в новом формате. Так, читательница написала, что в одной из позиций счета на оплату пользования землей значилась сумма 4,85 евро - и пояснение: «Плата за составление счета".

«Интересно, что сама плата за аренду земли составляет 4,20 евро, - написала читательница Ольга ЛОСИНСКАЯ. – А за составление счета надо заплатить еще 4,85 евро. А ведь, наверное, те, кто составляют эти счета, получают еще и зарплату...»

Всеобщая электронизация страны, по всей видимости, имела своей целью не только уменьшение расхода бумаги и сохранение лесных богатств, но и экономию финансов отправителей и получателей электронной корреспонденции. Соответственно, замена бумажных счетов электронными была призвана снизить затраты на эту услугу. Но на деле за электронный счет порой приходится доплачивать.

Как оказалось, такие поборы были введены совершенно законным образом при так называемой принудительной аренде земли. При отношениях между землевладельцем и арендатором, который, как наша читательница, проживает в многоквартирном доме, стоящем на хозяйской земле и таким образом пользуется чужой землей, ему, как совместному владельцу здания, следует платить владельцу земли за пользование ею и... покрыть расходы на составление и отправление извещения об оплате.

Закон ограничивает размер этой суммы (составление счета). В течение года она не может превышать 15 евро, даже в том случае, если владелец земли пожелает высылать такое сообщение о платеже чаще чем раз в год.

Закон не уточняет способ отправки извещения об оплате – бумажный или электронный. Так же как и не оговаривает, в каком случае владелец земли должен составлять такое платежное поручение. А закон, с другой стороны, обязывает владельца здания (совладельцев) без напоминаний оплачивать аренду.

Если владелец земли и владелец строения приходят к согласию, что последний самостоятельно платит аренду или же счет выставляется через посредника – чаще всего домоуправление, то в таком случае составляется одно сообщение стоимостью 15 евро раз в год для всех совладельцев здания. Когда же речь идет о самоуправлениях и государстве как собственниках земли, они, как гласит закон, обязаны рассылать такие извещения об оплате каждому совладельцу дома.

Откуда тогда сумма 4,85 евро за составление и отправку письма? Как сообщили в Рижской думе, после того как была принята норма об оплате услуги составления и отправки, в столице приняли решение снизить финансовую нагрузку на жителей, живущих на хозяйской земле на условиях принудительной аренды.

Плата в размере 4,85 евро взимается на основании решения Рижской думы от 2024 года «О платежном сообщении за законное пользование землей и расходах на подготовку и отправку счета". Эти деньги самоуправление берет за подготовку сообщения и сбор данных – независимо от вида отправки сообщения.

То есть в очередной раз жителям залезли в карман. А вот за задержку оплаты счета за принудительную аренду земли можно потерять еще 30 евро – в качестве штрафа за задержку. И это тоже предусмотрено законом...

Доплата за счет стала популярным дополнительным отъемом денег у населения, причем совершенно легальным. За электричество платим за доставку и распределение, аналогично за природный газ, да и Rigas siltums придумало себе похожую позицию. Наверное, и другие поставщики коммунальных и других услуг скоро подтянутся. В поликлинике, кроме оплаты врачебной консультации и обследования, пациент еще доплачивает поликлинике до 1,50 евро в зависимости от стоимости визита.

А если торговые сети не захотят остаться в стороне и будут брать хотя бы 50 центов за каждый чек? Где же налогоплательщику, он же потребитель, напастись на всех ненасытных?

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА