«Валода им до одного места!» Репетитор ужаснулась знаниям девятиклассников

«Каждый день мне пишет отчаявшаяся мама. При расспросах выясняется, что ребёнок латышский практически не знает, но учится уже в девятом классе. Мне нужно сотворить чудо», — написала Zanda.

Situācija ar krievu jauniešiem - katru dienu Facebook uzraksta kāda izmisusi mamma, jo esmu ieteikta kā skolotāja, kura sagatavos 9.kl. latviešu valodas eksāmenam. Iztaujājot atklājas, ka jaunietis valodu praktiski nezina! Bet ir ticis līdz 9.klasei!!! Man jāpaveic brīnums. — Zanda - kļavas dvēsele (@RudensLapaVeeja) October 7, 2025

В ответ Biruta (@BPjalkovska) отметила, что школьники, по её мнению, хотят не выучить язык, а просто сдать экзамен.

«Им нужно не выучить язык, а просто сдать и забыть», — написала она.

Zanda подтвердила, что слышит подобное от своих учеников:«.Многие мне прямо сказали, что этот язык им до одного места. Главное — «сдать экзамен» и чао!».

На прямой вопрос, помогат ли она таким ученикам, автор поста ответила кратко: «Нет».

В дискуссии приняли участие и другие пользователи. Nepareizais Emuārs (@n_karklinz) написал, что необходимо оценить возможную халатность чиновников Министерства образования. «Речь идёт о поддельных документах и неправильных оценках», — указал он.

Driks (@drikssdrikss) заявил, что родители, заботящиеся о будущем детей, заранее перевели их в школы с латышским языком обучения, а остальные «поддерживали русский мир».

Gvido Home (@gvido_home) высказался резко: «Пора депортировать и тех, кто лишний, и тех политиков, которых купили».

Не удержалась от поддержки дискуссии и депутат Рижской думы и член городского комитета по образованию Liāna Langa (@liana_langa), которая по сути обвинила репитора за её работу c русскоязычными детьми припечатав:

«Двадцать лет латыши прикрывали русских за счёт своего языка. Это Стокгольмский синдром».