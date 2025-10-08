Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Валода им до одного места!» Репетитор ужаснулась знаниям девятиклассников

Редакция PRESS 8 октября, 2025 15:31

Новости Латвии 0 комментариев

Репетитора латышского языка Zanda – kļavas dvēsele (@RudensLapaVeeja) в социальной сети X (бывшая Twitter) поделилась опытом работы с русскоязычными детьми. Она сообщила, что всё чаще получает просьбы от родителей помочь девятиклассникам подготовиться к экзамену по латышскому языку, хотя многие из них почти не владеют языком. Пост в итоге вызвал бурную реакцию у латвийского сегмента социальной сети. 

«Каждый день мне пишет отчаявшаяся мама. При расспросах выясняется, что ребёнок латышский практически не знает, но учится уже в девятом классе. Мне нужно сотворить чудо», — написала Zanda.

 

В ответ Biruta (@BPjalkovska) отметила, что школьники, по её мнению, хотят не выучить язык, а просто сдать экзамен.

«Им нужно не выучить язык, а просто сдать и забыть», — написала она.
Zanda подтвердила, что слышит подобное от своих учеников:«.Многие мне прямо сказали, что этот язык им до одного места. Главное — «сдать экзамен» и чао!».

На прямой вопрос, помогат ли она таким ученикам, автор поста ответила кратко: «Нет».

В дискуссии приняли участие и другие пользователи. Nepareizais Emuārs (@n_karklinz) написал, что необходимо оценить возможную халатность чиновников Министерства образования. «Речь идёт о поддельных документах и неправильных оценках», — указал он.

Driks (@drikssdrikss) заявил, что родители, заботящиеся о будущем детей, заранее перевели их в школы с латышским языком обучения, а остальные «поддерживали русский мир».

Gvido Home (@gvido_home) высказался резко: «Пора депортировать и тех, кто лишний, и тех политиков, которых купили».

Не удержалась от поддержки дискуссии и депутат Рижской думы и член городского комитета по образованию Liāna Langa (@liana_langa), которая по сути обвинила репитора за её работу c русскоязычными детьми припечатав:

«Двадцать лет латыши прикрывали русских за счёт своего языка. Это Стокгольмский синдром».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:20 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 4 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 4 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать