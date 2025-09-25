Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Сентября Завтра: Rauls, Rodrigo
Доступность

В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за беспилотника?

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 20:10

Важно 0 комментариев

Сегодня, 25 сентября, работа Вильнюсского аэропорта была временно нарушена. Представитель Литовских аэропортов Тадс Василюскас подтвердил новостному порталу «Lrytas», что причиной, вероятно, стал беспилотник.

По словам Василюскаса, в 15:57 специалисты Вильнюсского аэропорта получили от представителей «Oro Navigacija» информацию о временной приостановке воздушного движения.

«Насколько нам известно, решение было принято в связи с возможным обнаружением беспилотника. Около 16:11 все ограничения на полёты были сняты. Этот инцидент повлиял на расписание четырёх запланированных рейсов в Вильнюсском аэропорту, однако отменённых или перенаправленных рейсов не было. В настоящее время вся работа в аэропорту осуществляется в штатном режиме», — подтвердил представитель литовских аэропортов.

Отметим, что аэропорт из-за возможно замеченного беспилотника также закрывали 9 и 12 сентября. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:35 26.09.2025
«Литва скупает российские лисички» — данные Eurostat
Bitnews.lv 4 часа назад
Саркози приговорён к пяти годам тюрьмы во Франции
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия: минус достопримечательность на «Излучинах Даугавы»
Sfera.lv 5 часов назад
В Латвии резко сократилась урожайность яблок
Bitnews.lv 5 часов назад
Патриот из Царникавы оштрафован за два флага на одной мачте
Bitnews.lv 6 часов назад
США: в ожидании шатдауна
Sfera.lv 11 часов назад
Швеция и Польша: оборона Готланда
Sfera.lv 11 часов назад
Осенние листья могут быть опасны
Sfera.lv 12 часов назад

Клоуны: иностранцы путают название госязыка?

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

Забавный ролик бродит по социальной сети TikTok - блогер под ником jautritis, выступающий в костюме клоуна, пытался провести опрос и задать вопрос прохожим. Среди прохожих оказался иностранец. Который завил клоуну, что не говорит по-русски, хотя jautritis спрашивал на государственном.

Забавный ролик бродит по социальной сети TikTok - блогер под ником jautritis, выступающий в костюме клоуна, пытался провести опрос и задать вопрос прохожим. Среди прохожих оказался иностранец. Который завил клоуну, что не говорит по-русски, хотя jautritis спрашивал на государственном.

Читать
Загрузка

Они вообще нормальные? В латышском твитере недоумевают: откуда взялись люди, которые правят Латвией

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

«Прогрессивный» министр сообщений Атис Швинка заявил, что во многих сельских районах Латвии будет прекращено регулярное автобусное сообщение. Это практически означает конец экономической активности в этих районах, а также лишит одиноких пенсионеров возможности добираться до магазина с хлебом. Что же будет с людьми!» — цитирует "Неаткарига" твит Кришьяниса Клявиньша.

«Прогрессивный» министр сообщений Атис Швинка заявил, что во многих сельских районах Латвии будет прекращено регулярное автобусное сообщение. Это практически означает конец экономической активности в этих районах, а также лишит одиноких пенсионеров возможности добираться до магазина с хлебом. Что же будет с людьми!» — цитирует "Неаткарига" твит Кришьяниса Клявиньша.

Читать

Уже пять лет Рига зарастает травой: кому от этого польза?

Для настроения 20:25

Для настроения 0 комментариев

Латвийский фонд природы (LDF) совместно с Рижской думой и горожанами уже пять лет развивает проект городских лугов — зеленых зон, где вместо привычных газонов создаются пространства, близкие к природным лугам, с редким кошением и особым уходом.

Латвийский фонд природы (LDF) совместно с Рижской думой и горожанами уже пять лет развивает проект городских лугов — зеленых зон, где вместо привычных газонов создаются пространства, близкие к природным лугам, с редким кошением и особым уходом.

Читать

Скандал в военной школе им. Оскара Калпака: от работы отстранены два инструктора

Важно 19:56

Важно 0 комментариев

Начата проверка по факту возможных нарушений в профессиональной средней школе имени полковника Оскара Калпака. Из сообщения Министерства обороны можно сделать вывод, что они могут быть связаны с эмоциональным и физическим насилием, сообщает TV3.

Начата проверка по факту возможных нарушений в профессиональной средней школе имени полковника Оскара Калпака. Из сообщения Министерства обороны можно сделать вывод, что они могут быть связаны с эмоциональным и физическим насилием, сообщает TV3.

Читать

Конвенция раздора: политологи сомневаются, что коалиция рухнет

Новости Латвии 19:47

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на заявление премьера Эвики Силини, что СЗК, проголосовав за выход из так называемой Стамбульской конвенции, политологи сомневаются, что этот конфликт приведет к развалу правящей коалиции. Но ситуация остается напряженной, прозвучало в эфире программы «Подробности» Латвийского радио 4.

Несмотря на заявление премьера Эвики Силини, что СЗК, проголосовав за выход из так называемой Стамбульской конвенции, политологи сомневаются, что этот конфликт приведет к развалу правящей коалиции. Но ситуация остается напряженной, прозвучало в эфире программы «Подробности» Латвийского радио 4.

Читать

Время переобуваться в воздухе: список голосовавших за выход из Стамбульской конвенции

Новости Латвии 19:42

Новости Латвии 0 комментариев

Разработанный партией "Латвия на первом месте" законопроект о выходе из Стамбульской конвенции в четверг был поддержан депутатами Сейма и передан на рассмотрение комиссии по иностранным делам.

Разработанный партией "Латвия на первом месте" законопроект о выходе из Стамбульской конвенции в четверг был поддержан депутатами Сейма и передан на рассмотрение комиссии по иностранным делам.

Читать