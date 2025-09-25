В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за беспилотника?

По словам Василюскаса, в 15:57 специалисты Вильнюсского аэропорта получили от представителей «Oro Navigacija» информацию о временной приостановке воздушного движения.

«Насколько нам известно, решение было принято в связи с возможным обнаружением беспилотника. Около 16:11 все ограничения на полёты были сняты. Этот инцидент повлиял на расписание четырёх запланированных рейсов в Вильнюсском аэропорту, однако отменённых или перенаправленных рейсов не было. В настоящее время вся работа в аэропорту осуществляется в штатном режиме», — подтвердил представитель литовских аэропортов.

Отметим, что аэропорт из-за возможно замеченного беспилотника также закрывали 9 и 12 сентября.