В Великобритании бушует шторм «Эовин»: закрыты аэропорты, приостановлено движение поездов и паромов

Красное предупреждение объявлено в Шотландии и Северной Ирландии.

Метеорологическая служба Великобритании, шторм "Эовин" может повреждать здания, с корнями вырывать деревья и обрывать электроснабжение.

Железнодорожный оператор ScotRail в пятницу приостановил движение всех поездов в Шотландии, поскольку "прогнозируемые погодные условия не позволят эксплуатировать пассажирские поезда".

В пятницу утром десятки рейсов были отменены в аэропортах Глазго и Эдинбурга, а аэропорт Белфаста предупредил о серьезных перебоях в воздушном сообщении.

Паромы Calmac Ferries и Steam Packet Ferries также объявили об отмене рейсов.

Железнодорожные компании, такие как Avanti West Coast, Lumo, CrossCountry и Grand Central, отменили рейсы в Северном Уэльсе, Шотландии и на севере Англии.

В районах, где объявлены красные и оранжевые предупреждения, автомобилистов и пассажиров призывают воздержаться от поездок, если в них нет "крайней необходимости".

Полиция Северной Ирландии охарактеризовала шторм как "экстремальное погодное явление", которое может принести самые сильные ветры с 1998 года.

Ирландская метеорологическая служба Met Eireann сообщила, что шторм достиг западного побережья Ирландии в пятницу утром со скоростью до 48,3 метра в секунду, побив рекорд 1945 года, когда скорость ветра достигала 36 метров в секунду.

Метеорологическое управление Великобритании выпустило красное предупреждение о ветре в пятницу для Северной Ирландии, западной и центральной Шотландии. Ожидаются порывы ветра 35,8-40,3 метра в секунду. У побережья порывы могут достигать 45 метров в секунду.

Оранжевое предупреждение действует для Северной Ирландии, южной Шотландии, северной Англии и северного Уэльса, а также северной Шотландии. Скорость ветра может достигать 26,7-31,4 метра в секунду.

В пятницу на большей части Великобритании действует желтое предупреждение о ветре.

В четверг около 4,5 миллиона человек получили экстренное предупреждение на свой мобильный телефон, что стало крупнейшим случаем использования этого инструмента в реальной жизни на сегодняшний день.

Оранжевое и желтое предупреждения о ветре и дожде также были выпущены в субботу и воскресенье.