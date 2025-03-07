В субботу воздух прогреется до +14 градусов. Но на юге. Но на юге Латвии

Ночью облаков будет мало. Утром и днем, начиная с северо-запада, их количество увеличится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ранним утром понизится до -2...+4 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможны гололед и туман.

Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Ожидается ухудшение качества воздуха.

В Риге ближайшая ночь будет преимущественно ясной, завтра облака частично закроют небо, дождей не ожидается. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, который вечером в субботу сменится северным. Температура воздуха ночью опустится до +1...+3 градусов, днем столбики термометров ненадолго поднимутся до +13 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекорд тепла для 8 марта на станциях наблюдений составляет от +8,7 градуса в Дагде, где измерения проводились в более короткий период, чем в других местах, до +14,1 градуса на мысе Колка в 2015 году.