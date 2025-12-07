Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В субботу вечером в Улброке при пожаре погиб человек

© LETA 7 декабря, 2025 15:36

ЧП и криминал 0 комментариев

Как информировала агентство LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), пожар произошёл поздно вечером в Ропажском крае.

Вызов в ГПСС поступил в 23:19, пожар возник в пятиэтажном жилом доме. На месте происшествия выяснилось, что в квартире на третьем этаже горели домашние вещи и пол площадью 7 кв.м. Из здания эвакуировано девять человек, ещё двоих пожарные спасли, а из квартиры, где пожар произошёл, вынесли человека - медики констатировали его смерть.

Работа на месте происшествия была завершена в 1:34.

Ропажское краевое самоуправление уточняет, что трагический пожар произошёл в Улброке. Краевая муниципальная полиция вела патрулирование и заметила, что возле многоквартирного дома стоит экипаж Госполиции и из здания идёт дым, о чём сразу же были поставлены в известность оперативные службы.

По сведениям самоуправления, двое жильцов дома были госпитализированы.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Жильцов дома, чьё имущество пострадало при пожаре, нуждающихся в психологической, материальной или социальной поддержке, самоуправление просит связаться с социальной службой Ропажского края, чтобы оценить возможный объём помощи и надобность в ней.

Кроме того, в 19:25 в субботу пожарных вызывали на ул. Пречу в Даугавпилсе, где горело одноэтажное производственное здание, лесоматериалы и бытовые вещи общей площадью 140 кв.м. Пожару была присвоена категория повышенной опасности. Работа на месте происшествия завершилась в 22:57.

В 21:09 поступил вызов на ул. Аглонас в Прейли, где загорелась сажа в дымоходе трёхэтажного жилого дома. Из здания эвакуировались 20 человек. В 23:06 работа на месте пожара была завершена.

За прошедшие сутки в ГПСС поступил 41 вызов, в том числе 10 - на тушение пожаров, 24 - на спасательные работы, ещё семь вызовов оказались ложными.

