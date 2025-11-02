В субботу в Ропажском крае, переходя дорогу, в ДТП погибла женщина

Наезд произошёл около 17:40 в Стопиньской волости Ропажского края, в Румбуле, на ул. Гранита. Водитель автомашины Citroen Berlingo наехал на женщину, переходившую через проезжую часть. На одежде женщины не было отражателей. Она погибла на месте происшествия. Госполиция начала в связи со случившимся уголовный процесс и ведёт расследование.

Кроме этого, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) информировала о том, что в 17:12 поступил вызов в Гаркалнскую волость Ропажского края, где произошло столкновение трёх легковых автомашин. Одного человека освободили спасатели, остальные выбрались из машин своими силами. На месте происшествия была приведена в порядок проезжая часть. Работы на месте ДТП завершились в 20:31.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 124 ДТП, из них в 10 случаях пострадали 13 человек.

Больше всего пострадавших в ДТП - в Рижском регионе, их было 11 человек, в том числе два пешехода и один водитель электросамоката.

По одному пострадавшему было в Курземе и в Латгалии.

Всего было составлено 479 протоколов об административных нарушениях, в том числе 215 в связи с превышением скорости и два - за агрессивное вождение.

В течение прошедших суток у 10 водителей констатировано состояние алкогольного опьянения, в семи случаях был начат уголовный процесс. Одно транспортное средство конфисковано, шестеро водителей должны будут возместить стоимость транспортного средства.