В субботу из-за повреждения пантографа и контактной сети было нарушено движение поездов Рига — Айзкраукле

Во время движения электропоезда было констатировано повреждение токосъемника, то есть пантографа, а затем зафиксировано также повреждение контактной сети.

Работники LDz продолжают выяснять обстоятельства случившегося и причины возникшей ситуации.

Pasažieru vilciens (PV) информирует, что поезд Рига - Резекне, который отправился из Риги в 12:01 и должен был прибыть на станцию Резекне-II в 14.48, опаздывает примерно на 50 минут из-за ожидания поезда в направлении Айзкраукле.

Вместо поезда Айзкраукле - Рига, который отправился с конечной станции в 12:26 и должен был прибыть в Ригу в 13:51, пассажиров доставляет в Ригу автобус, который около 14:00 выехал со станции Айзкраукле.

Поезд Айзкраукле - Рига (время отправления - 13:26, время прибытия - 14:51) опаздывает примерно на 30 минут, поезд Рига - Айзкраукле (время отправления - 11:38, время прибытия - 12:57) - примерно на 65 минут.

Поезда Рига - Лиелварде (время отправления - 12:38, время прибытия - 13:36), Рига - Огре (время отправления - 13:08, время прибытия - 13:51) и Рига - Даугавпилс (время отправления - 13:01, время прибытия - 16:18) опаздывают примерно на 20-30 минут.