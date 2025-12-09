В сторону Rail Baltica утек очередной миллион евро «под грифом: секретно»

Необходимое финансирование будет перераспределено в рамках бюджета министерства, в том числе:

535 638 евро из программы по управлению и реформе модели финансирования транспортного сектора;

219 332 евро из программы по созданию, развитию и поддержке инфраструктуры альтернативного топлива;

95 000 евро из программы по поддержке системы информации о международной грузовой логистике и портах.

Ранее сообщалось, что, по последним данным «RB Rail», стоимость первой очереди «Rail Baltica» в странах Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд евро — в Латвии. При этом возможна экономия до 500 млн евро за счёт оптимизации технических решений, а также потенциальны и другие виды сокращения расходов.

Согласно анализу затрат и выгод, общие расходы проекта в странах Балтии могут достигнуть 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе 2017 года оценивалось, что проект обойдётся в 5,8 млрд евро.

Как сообщалось ранее, Министерство сообщения подготовило закрытый отчёт о сроках строительства первой очереди Rail Baltica и капитальных расходах по проекту, однако его содержание не предоставляется ни депутатам, ни общественности под предлогом наличия «чувствительной информации».

Представитель министерства Дубкевич сообщил, что документ о сроках и капитальных затратах по первой очереди Rail Baltica был подготовлен 26 сентября для служебного пользования и направлен в Государственную канцелярию. 20 октября его передали на согласование Министерству финансов и Министерству юстиции.

Отвечая на вопрос о том, почему доклад засекречен, парламентский секретарь отметил, что в нём содержатся сведения, которые, по его словам, не подлежат публичному раскрытию.