В Старой Риге на площадях пройдут сразу две особенные выставки в поддержку Украины

Чтобы еще больше поддержать Украину и рассказать о том, как война влияет на жизнь каждого украинца, на Ратушной площади с 24 по 26 февраля будет представлена светозвуковая инсталляция «Любовь и война».

Pieminēsim Ukrainas kara trešo gadadienu! Ukrainas kara trešajā gadadienā, 24. februārī, Rātslaukumā būs apskatāma gaismas un skaņas instalācija “Mīlestība un karš”, Brīvības laukumā notiks fotoizstāde “Trīs gadi Ukrainas izturības un neuzvaramības”, savukārt Rīgas centrā plīvos… pic.twitter.com/JmXA0HrNN3 — Rīga (@RigasDome) February 12, 2025

Работа основана на интервью, взятых у художников во время их поездки во Львов и Киев осенью 2023 года. В ней отражены личные истории шести украинцев о том, как война повлияла на их жизнь и жизнь их близких. Работа одновременно трагична и полна надежды.

Она сочетает в себе более 120 рисунков и анимации, рассказывающих личные истории шести украинцев. Инсталляция спроектирована таким образом, что зрители могут присоединиться к ней в любой момент, поскольку она демонстрируется в непрерывном цикле, длящемся около 20 минут. Инсталляция будет демонстрироваться по вечерам с 18.00 до 22.00, сообщили в муниципалитете.

Световая и звуковая инсталляция создана датскими художниками Якобом Фелингом и Оле Самсе.

С 24 февраля по 16 марта на площади Свободы будет работать фотовыставка «Три года украинской стойкости и непобедимости». Фотовыставка, созданная украинскими фотографами Константином и Владой Либеровыми, раскрывает суровую реальность жестокой войны России против Украины.

Муж и жена, фотографы Константин и Влада, с началом войны перешли от съемки любовных историй к документированию ужасов войны. До полномасштабного вторжения России в Украину они были одними из самых известных свадебных фотографов Украины, проводили мастер-классы и образовательные курсы.

Их фотографии рассказывают о храбрости украинских солдат, разрушении Бахмута, уничтожении Каховской ГЭС и печальных прощаниях с павшими героями. Но, запечатлевая эти трагические события, они также продолжают снимать жизнеутверждающие моменты, такие как военная реабилитация, свадьбы и эмоциональные воссоединения близких.

Выставка организована в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии.

С 20 по 27 февраля на площади Рижского дома конгрессов напротив посольства России будут развеваться украинские флаги. Баннеры с украинским флагом также будут размещены на городских рекламных щитах в центре столицы.