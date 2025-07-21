В Стамбуле пройдет третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдет 24 или 25 июля в Стамбуле. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщило издание Independent Türkçe. Место, время и состав делегаций будут подтверждены позднее.

По данным издания, речь идет о переговорах на техническом уровне по ограниченному кругу тем. Встреча может быть посвящена вопросам гумпомощи, обмену пленными, безопасности инфраструктуры и ситуации в приграничных районах Украины, уточнило Independent Türkçe. На данном этапе определяется площадка, ведутся разработка протоколов безопасности и подготовка материально-технической базы. Планируется, что переговоры будут закрытыми для прессы. Ожидается ряд письменных заявлений.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля сообщил, что Киев предложил Москве на следующей неделе провести очередной раунд диалога. По словам Зеленского, предложение Москве передал глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Москва подтвердила заинтересованность, предстоит обмен мнениями по меморандумам Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть наш проект меморандума, есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока, скажем так, являются абсолютно диаметрально противоположными", - приводят его слова российские СМИ. "Предстоит большая дипломатическая работа", - добавил он.

"С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе", - уточнил представитель Кремля.

В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня Россия и Украина договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет, а также передать друг другу по 6000 тел военнослужащих, погибших на войне. Первый раунд прошел 16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле.