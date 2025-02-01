В США разбился медицинский самолет, все шесть человек на борту погибли, среди них — ребенок

На борту были четыре члена экипажа, пациент и сопровождающий. Как позже сообщил представитель компании Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал самолет, на борту был ребенок, который приехал в США для лечения.

На видеозаписи видно, как самолет вошел в пике, врезался в землю и взорвался, пишет BBC. Причины крушения пока неизвестны. По сообщению СМИ, погода была дождливой, а видимость плохой.

На земле были раненые, загорелись несколько домов и автомобилей - катастрофа произошла возле торгового центра. Шесть человек с травмами были доставлены в больницу университета Темпл неподалеку, уточняет NBC.

Это вторая за короткое время авиакатастрофа в США. 30 января над Вашингтоном в результате столкновения самолета и военного вертолета погибли 67 человек.