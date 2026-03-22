В служебной гостинице РТУ скоропостижно умер студент; вуз выступил с заявлением

Благополучие и безопасность студентов и персонала являются приоритетами для РТУ. В данный момент руководство университета тесно сотрудничает с ответственными службами, чтобы расследовать и выяснить обстоятельства случившегося, а также оказывает всю необходимую поддержку семье студента.

РТУ призывает каждого уважать частную жизнь семьи и не распространять домыслы в этот горестный момент.

Как сообщило агентство LETA, в связи со случившимся начат уголовный процесс. Обстоятельства случившегося выясняются.