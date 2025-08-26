Экзамены по новому: что изменится для школьников

Изменения затронут выпускников как основной, так и средней школы, которые с учебного года 2022/2023 сдают экзамены в соответствии с новым учебным содержанием.

Для получения свидетельства о получении основного образования школьнику необходимо сдать экзамены по латышскому языку, иностранному языку и математике. Выпускники средней школы должны сдать экзамены по латышскому языку, математике и иностранному языку на оптимальном уровне, а также два экзамена из 14 предложенных на высшем уровне.

В следующем учебном году выпускникам средней школы предстоит сдавать новый централизованный экзамен по биологии, химии или физике на оптимальном уровне освоения учебного содержания или по естественным наукам на общем уровне освоения учебного содержания. Также предусмотрено сократить количество обязательных экзаменов высшего уровня с двух до одного и отменить требование предоставлять доступ к материалам для централизованных экзаменов по углубленным курсам.

Экзамен по иностранному языку для 9-х классов предлагается проводить в формате мониторинговой работы. Также планируется, что в следующем году выпускникам основной школы на экзамене потребуется набрать не менее 15% от максимального балла.

Идея пересмотра количества централизованных экзаменов не нова. Дискуссии по этому поводу неоднократно поднимались в Сейме, в том числе прошлой осенью.