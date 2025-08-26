Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экзамены по новому: что изменится для школьников

Редакция PRESS 26 августа, 2025 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем учебном году ожидаются изменения в государственных экзаменах, которые коснутся как требований к их сдаче, так и организации и содержания, сообщила в понедельник журналистам руководитель Государственного агентства развития образования (VIAA) Инта Озола.

Изменения затронут выпускников как основной, так и средней школы, которые с учебного года 2022/2023 сдают экзамены в соответствии с новым учебным содержанием.

Для получения свидетельства о получении основного образования школьнику необходимо сдать экзамены по латышскому языку, иностранному языку и математике. Выпускники средней школы должны сдать экзамены по латышскому языку, математике и иностранному языку на оптимальном уровне, а также два экзамена из 14 предложенных на высшем уровне.

В следующем учебном году выпускникам средней школы предстоит сдавать новый централизованный экзамен по биологии, химии или физике на оптимальном уровне освоения учебного содержания или по естественным наукам на общем уровне освоения учебного содержания. Также предусмотрено сократить количество обязательных экзаменов высшего уровня с двух до одного и отменить требование предоставлять доступ к материалам для централизованных экзаменов по углубленным курсам.

Экзамен по иностранному языку для 9-х классов предлагается проводить в формате мониторинговой работы. Также планируется, что в следующем году выпускникам основной школы на экзамене потребуется набрать не менее 15% от максимального балла.

Идея пересмотра количества централизованных экзаменов не нова. Дискуссии по этому поводу неоднократно поднимались в Сейме, в том числе прошлой осенью.

Из-за вето Навроцкого Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины

-Закон, на который президент Навроцкий наложил вето, продлевал срок оказания помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украины, до конца марта следующего года, — приводит Reuters слова представителя министерства цифровых технологий Польши.

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

