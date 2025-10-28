В Швеции начнут сажать в тюрьму подростков с 13 лет

Подобные меры объясняются борьбой с преступными группировками на территории Швеции, часто вербующими несовершеннолетних для совершения тяжких преступлений, в том числе убийств. При этом сейчас 13-летние подростки в стране не подлежат уголовному наказанию. Министр юстиции Гуннар Стрёммер заявил, что понижение возраста уголовной ответственности за наиболее серьезные преступления необходимо не только для защиты общества, но и чтобы помочь детям уйти с преступного пути. По его словам, вначале будет создано от 100 до 150 мест для правонарушителей в возрасте от 13 до 17 лет в шести центрах содержания под стражей. Мальчики и девочки будут размещаться в отдельных секциях, так же как и младшие и старшие подростки.

"Когда 13-14-летние подростки бегают с автоматическим оружием, общество должно реагировать со всей строгостью", - приводит dpa слова председателя комитета по юстиции шведского парламента Хенрика Винге.

В разговоре с изданием Financial Times (FT) в 2020 году занимавший тогда пост комиссара Национальной полиции Швеции Андерс Тонберг предположил, что насилие со стороны банд может стать "большой проблемой" для страны: "Пока это не угроза нашей демократии. Но если определенные группы будут находиться вне социума, у нас возникнет огромная проблема", - сказал он тогда.

FT в своем материале отмечает, что Швеция в течение нескольких лет переживала волну перестрелок, нападений с применением гранат и взрывчатых веществ, "особенно в пригородах Стокгольма, Гётеборга и Мальме, крупнейших городах страны, где проживает большинство иммигрантов". В 2021 году шведская полиция также опубликовала список из 61 района, которые считаются "уязвимыми", "где большинство населения либо родилось за границей, либо имеет двух иностранных родителей", продолжает FT. Торнберг тогда назвал феномен таких районов "провалом шведского общества".

"Неуспевающие школы, чувство отчуждения, безработица, отсутствие взрослых, которые могли бы служить примером для подражания, - это провал. Очень важно, чтобы мы добились успеха в интеграции в Швеции. Эти молодые люди должны получить помощь. Но если они не интегрируются, они должны привлекаться к ответственности. Иногда мы слишком мягки", - заявил в разговоре с FT Андерс Тонберг.