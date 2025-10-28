Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Швеции начнут сажать в тюрьму подростков с 13 лет

© Deutsche Welle 28 октября, 2025 17:51

Мир 0 комментариев

В Швеции преступники в возрасте 13-14 лет будут помещаться в центры содержания для несовершеннолетних уже с июля 2026 года, пишет агентство dpa со ссылкой на Минюст страны в понедельник, 27 октября. Ранее правительство поручало национальному тюремному ведомству создать в местах лишения свободы отделения для 15-17-летних, совершивших тяжкие преступления.

Подобные меры объясняются борьбой с преступными группировками на территории Швеции, часто вербующими несовершеннолетних для совершения тяжких преступлений, в том числе убийств. При этом сейчас 13-летние подростки в стране не подлежат уголовному наказанию. Министр юстиции Гуннар Стрёммер заявил, что понижение возраста уголовной ответственности за наиболее серьезные преступления необходимо не только для защиты общества, но и чтобы помочь детям уйти с преступного пути. По его словам, вначале будет создано от 100 до 150 мест для правонарушителей в возрасте от 13 до 17 лет в шести центрах содержания под стражей. Мальчики и девочки будут размещаться в отдельных секциях, так же как и младшие и старшие подростки.

"Когда 13-14-летние подростки бегают с автоматическим оружием, общество должно реагировать со всей строгостью", - приводит dpa слова председателя комитета по юстиции шведского парламента Хенрика Винге.

В разговоре с изданием Financial Times (FT) в 2020 году занимавший тогда пост комиссара Национальной полиции Швеции Андерс Тонберг предположил, что насилие со стороны банд может стать "большой проблемой" для страны: "Пока это не угроза нашей демократии. Но если определенные группы будут находиться вне социума, у нас возникнет огромная проблема", - сказал он тогда.

FT в своем материале отмечает, что Швеция в течение нескольких лет переживала волну перестрелок, нападений с применением гранат и взрывчатых веществ, "особенно в пригородах Стокгольма, Гётеборга и Мальме, крупнейших городах страны, где проживает большинство иммигрантов". В 2021 году шведская полиция также опубликовала список из 61 района, которые считаются "уязвимыми", "где большинство населения либо родилось за границей, либо имеет двух иностранных родителей", продолжает FT. Торнберг тогда назвал феномен таких районов "провалом шведского общества".

"Неуспевающие школы, чувство отчуждения, безработица, отсутствие взрослых, которые могли бы служить примером для подражания, - это провал. Очень важно, чтобы мы добились успеха в интеграции в Швеции. Эти молодые люди должны получить помощь. Но если они не интегрируются, они должны привлекаться к ответственности. Иногда мы слишком мягки", - заявил в разговоре с FT Андерс Тонберг.

Даешь «налог на сладкое»! Предлагается ввести акциз на вкусняшки

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

И хлынул поток горячей воды! Работники детсада пережили сильный испуг

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

НАТО должно сразу сбивать самолеты России в своем небе: мнение эксперта

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Это нормально: Минздрав не видит проблемы в разных ценах на лекарства

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля»

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

Миелавс вырвался из «логова латвийских русских» к движению Херманиса. А Точсу немного тошно

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

