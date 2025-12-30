Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

30 декабря, 2025

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

«С агрессией мы рождаемся все. У мальчиков она более выражена. Мы физически сильнее, поэтому важно учиться её контролировать», — объяснил психотерапевт. По его словам, дети, особенно мальчики, учатся сдерживать агрессию, когда рядом есть взрослые или окружающие, которые помогают остановить импульсивные реакции. Иногда это происходит через физический контакт.

«Многое из того, что в школах запрещено — например, не ломиться по коридору, не играть в физические игры — на самом деле необходимо. Это учит мальчиков контролировать свою агрессию», — отметил эксперт. Он добавил, что исследования показывают: отцы чаще физически играют с сыновьями, чтобы научить их управлять агрессией.

Также важно, чтобы ребенок понимал: агрессивное поведение имеет последствия.

«Если мальчик толкнёт кого-то или обидит, он понимает, что может получить ответ. Это не значит, что нужно применять физическую силу, но важно, чтобы была осознанность последствий», — пояснил Сакс Константинов.

По его мнению, в современном обществе этот «регулятор» стал слабее, что частично объясняет рост агрессивного поведения детей в школах, с которым взрослым труднее справляться.

Эксперт также обратил внимание на проблему расследования случаев насилия в Латвии, отметив, что уровень работы следственных органов крайне низкий.

«Важно поощрять сообщения о насилии, но на практике возникают проблемы с обеих сторон. Например, по делам о сексуальной эксплуатации не хватает квалифицированных следователей и судей. Следователи не разбираются в деле. В результате есть риск, что настоящие виновники не будут наказаны, а наказание могут получить невиновные», — пояснил Константинов.

Он добавил, что немало случаев, когда обвинения в насилии используются в корыстных целях — для решения споров или получения финансовой выгоды.

Как в кино! Дерзкое ограбление банка в Германии

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Пожар обернулся хаосом: соседи прыгают из окон и телевизор взрывается

В окрестностях Валмиеры пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины средних лет. Огонь тушили спасатели из нескольких населённых пунктов Видземе, работы продолжались почти шесть часов. Местные жители рассказали команде Degpunktā (TV3) о трагически хаотичной ночи, когда соседи выпрыгивали из окон, взорвавшийся телевизор помешал спасти погибшего, а находившиеся в состоянии алкогольного опьянения жильцы пытались самостоятельно потушить пожар.

«Хотите по Москве? Отмечайте в другой стране!» Вице-мэр Риги обратился к жителям

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс напомнил жителям о необходимости соблюдать обновлённые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и подчеркнул, что запуск фейерверков разрешён только с полуночи до часа ночи, пишет портал Jauns.lv.

Самолёт сел сам: автопилот впервые спас пилотов-людей при реальной аварии

В США впервые в истории пассажирской авиации самолёт самостоятельно справился с экстренной ситуацией — от момента отказа до посадки на полосу. Без помощи пилотов.

Автобус Ecolines попал в аварию: перевернулся в снежной буре

Во вторник на автомагистрали Таллин — Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса компании Ecolines. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает портал Delfi.

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

«Вместо того, чтобы пить кофе в Брюсселе, надо работать», - такое мнение высказал в передаче «Открытый разговор» экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что наши евродепутаты плохо отстаивают интересы Латвии. И приводит в пример европейский миграционный пакт.

