«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

«С агрессией мы рождаемся все. У мальчиков она более выражена. Мы физически сильнее, поэтому важно учиться её контролировать», — объяснил психотерапевт. По его словам, дети, особенно мальчики, учатся сдерживать агрессию, когда рядом есть взрослые или окружающие, которые помогают остановить импульсивные реакции. Иногда это происходит через физический контакт.

«Многое из того, что в школах запрещено — например, не ломиться по коридору, не играть в физические игры — на самом деле необходимо. Это учит мальчиков контролировать свою агрессию», — отметил эксперт. Он добавил, что исследования показывают: отцы чаще физически играют с сыновьями, чтобы научить их управлять агрессией.

Также важно, чтобы ребенок понимал: агрессивное поведение имеет последствия.

«Если мальчик толкнёт кого-то или обидит, он понимает, что может получить ответ. Это не значит, что нужно применять физическую силу, но важно, чтобы была осознанность последствий», — пояснил Сакс Константинов.

По его мнению, в современном обществе этот «регулятор» стал слабее, что частично объясняет рост агрессивного поведения детей в школах, с которым взрослым труднее справляться.

Эксперт также обратил внимание на проблему расследования случаев насилия в Латвии, отметив, что уровень работы следственных органов крайне низкий.

«Важно поощрять сообщения о насилии, но на практике возникают проблемы с обеих сторон. Например, по делам о сексуальной эксплуатации не хватает квалифицированных следователей и судей. Следователи не разбираются в деле. В результате есть риск, что настоящие виновники не будут наказаны, а наказание могут получить невиновные», — пояснил Константинов.

Он добавил, что немало случаев, когда обвинения в насилии используются в корыстных целях — для решения споров или получения финансовой выгоды.