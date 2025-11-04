В Сербии протестующие добились досрочных выборов

Представители протестующих призвали провести голосование в кратчайшие сроки и пообещали свой список кандидатов. Однако близкий помощник Вучича сообщил Financial Times, что, скорее всего, выборы состоятся «не раньше конца следующего года».

В минувшие выходные в Сербии вновь прошли массовые антиправительственные протесты, посвященные годовщине обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде — тогда погибли 16 человек. Демонстранты считают, что к трагедии привели коррупция и кумовство в верхах власти, и требуют роспуска парламента и отставки Вучича. 1 ноября в акции в Нови-Саде приняли участие 39 тысяч граждан, сообщило МВД. В воскресенье демонстрации продолжились. В Белграде десятки тысяч человек пришли поддержать мать одного из погибших на вокзале Диану Хрки. Она объявила голодовку возле парламента. На митинге начались столкновения оппонентов и сторонников президента, в ход пошли файеры. Полиция задержала 37 человек. Вучич обвинил протестующих в координации действий с посольством США.

Антиправительственные демонстрации в Сербии продолжаются уже год. После первых трех месяцев в отставку ушел премьер-министр Милош Вучевич. Также рамках уголовного дела о коррупции были задержаны 12 человек, включая экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Томислава Момировича. Их обвиняют в нанесении ущерба бюджету Сербии почти на 100 млн евро при заключении договора о реконструкции вокзала в Нови-Саде.

Ранее Вучич отказывался проводить досрочные выборы. А с марта его сторонники разбили лагерь возле парламента. Президент и его «Прогрессивная партия Сербии» находятся у власти с 2012 года. Согласно опросам общественного мнения, проведенным в последние месяцы, поддержка объединенного оппозиционного движения, возглавляемого студентами, составляет более 40%, что примерно на 10 пунктов превышает показатель партии Вучича.