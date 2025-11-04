Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Сербии протестующие добились досрочных выборов

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 11:12

Мир 0 комментариев

Руководство Сербии согласилось уступить демонстрантам и провести досрочные выборы в парламент, полномочия которого истекают в декабре 2027 года. Президент республики Александр Вучич заявил, что пошел на это «из уважения к требованиям протестующих». Дату выборов определят позднее. «Когда? Это будут решать компетентные органы. И народ покажет на выборах, какую политику он поддерживает», — добавил глава государства.

Представители протестующих призвали провести голосование в кратчайшие сроки и пообещали свой список кандидатов. Однако близкий помощник Вучича сообщил Financial Times, что, скорее всего, выборы состоятся «не раньше конца следующего года».

В минувшие выходные в Сербии вновь прошли массовые антиправительственные протесты, посвященные годовщине обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде — тогда погибли 16 человек. Демонстранты считают, что к трагедии привели коррупция и кумовство в верхах власти, и требуют роспуска парламента и отставки Вучича. 1 ноября в акции в Нови-Саде приняли участие 39 тысяч граждан, сообщило МВД. В воскресенье демонстрации продолжились. В Белграде десятки тысяч человек пришли поддержать мать одного из погибших на вокзале Диану Хрки. Она объявила голодовку возле парламента. На митинге начались столкновения оппонентов и сторонников президента, в ход пошли файеры. Полиция задержала 37 человек. Вучич обвинил протестующих в координации действий с посольством США. 

Антиправительственные демонстрации в Сербии продолжаются уже год. После первых трех месяцев в отставку ушел премьер-министр Милош Вучевич. Также рамках уголовного дела о коррупции были задержаны 12 человек, включая экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Томислава Момировича. Их обвиняют в нанесении ущерба бюджету Сербии почти на 100 млн евро при заключении договора о реконструкции вокзала в Нови-Саде.

Ранее Вучич отказывался проводить досрочные выборы. А с марта его сторонники разбили лагерь возле парламента. Президент и его «Прогрессивная партия Сербии» находятся у власти с 2012 года. Согласно опросам общественного мнения, проведенным в последние месяцы, поддержка объединенного оппозиционного движения, возглавляемого студентами, составляет более 40%, что примерно на 10 пунктов превышает показатель партии Вучича.

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Обновлено: 12:05 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 37 минут назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: если не заработали на пенсию – надо знать
Sfera.lv 4 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 22 часа назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 1 день назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 1 день назад

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

