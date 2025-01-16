В Сейме предлагается лишать финансирования партии, которые «действовали неконституционно»

Сбор подписей начался год назад и был инициирован Мартиньшем Шталсом, членом не представленной в Сейме партии "Консервативные" (Новая консервативная партия).

Ранее в комиссии по мандатам, этике и заявлениям было выражено мнение, что "некоторые депутаты 14-го Сейма неоднократно публично высказывали мнения, которые унижают основы и фундаментальные ценности Латвийского государства". В качестве примера Шталс привел бывшего депутата Сейма Глорию Гревцову, которая поставила под сомнение факт оккупации во время посещения Музея оккупации.

В начале года стало известно о предполагаемом сотрудничестве Татьяны Жданоки (Русский союз Латвии) с Федеральной службой безопасности России.

Он также упомянул оппозиционную партию "За стабильность", которая во время выборов в Европарламент печатала агитационные материалы на русском языке, публично заявляя, что они болгарские. "Эта партия ставит под сомнение интеллект общества", - сказал Шталс.

Шталс подчеркнул, что эти партии по-прежнему получают значительное государственное финансирование.

По его мнению, правоохранительные органы не обладают достаточно точными правовыми инструментами, чтобы "быстро и эффективно привлекать к ответственности" такие политические партии и их членов.