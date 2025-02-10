В Рижском зоопарке приятное пополнение: у Кристы родился детеныш-тюлень (ВИДЕО)

Самые внимательные посетители уже сейчас могут заметить малыша в вольере, однако он весьма ловко умеет прятаться за можжевеловыми кустами, растущими у бассейна.

Пятнадцатилетняя самка Криста – уже опытная мама, ведь это ее пятый детеныш от 27-летнего самца Пуики. Поэтому она спокойно наблюдает за окружающей обстановкой из бассейна, следя, чтобы вблизи потомства не появилось ничего подозрительного. Кроме того, несколько раз в день она ложится на бок, позволяя малышу насытиться жирным молоком. Благодаря этому детеныш растет не по дням, а буквально по часам. Через месяц он перестает питаться молоком и к этому времени будет уже весить примерно 40–50 килограммов.

Как звучит разговор мамы-тюленя с ее детенышем? Посмотри этот трогательный диалог серой тюленихи Кристы и её новорожденного малыша!