«В рижской многоэтажке упал лифт вместе с ребёнком?» Подробности от RNP

Журналисты связались с предприятием Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) и там разъяснили ситуацию подробнее. Специалисты заверили, что описанный в Фейсбуке сценарий невозможен, поскольку все лифты оснащены механизмом безопасности, который автоматически блокирует и останавливает лифт, предотвращая его падение.

Специалисты RNP уточнили, что хотя остановка лифта может быть резкой и испугать пассажиров, это не является чрезвычайной ситуацией. Механизмы безопасности срабатывают как в старых, так и в новых лифтах. Это обычная ситуация, вызванная несанкционированными действиями в кабине, такими как прыжки, раскачивание, перегрузка или случайные нажатия кнопок.

Компания Liftu alianse, которая обслуживает дом на улице Паула Лейиня, оперативно отреагировала на происшествие. После вызова специалистов лифт был разблокирован, и ребенок благополучно освобожден. Вскоре после этого лифт был тщательно осмотрен и признан полностью исправным.

RNP также подчеркнул, что все лифты в обслуживаемых домах проверяются ежемесячно. Последняя проверка лифта, в котором произошел инцидент, была проведена 2 января, а ежегодная комплексная проверка состоялась 10 октября 2024 года, когда лифт прошел оценку Латвийской ассоциацией экспертов по промышленной технической безопасности.

Для предотвращения подобных ситуаций специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность при использовании лифтов. Не следует раскачивать лифт, прыгать в нем или воздействовать на механизмы дверей. В случае, если лифт остановился между этажами, важно не пытаться выбраться самостоятельно, а дождаться прибытия профессионалов. Если кто-то почувствовал себя плохо, находясь в лифте, необходимо немедленно вызвать спасательные службы.